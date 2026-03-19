Loquillo regresa a Canarias cinco años después con un único concierto en Tenerife

El regreso de Loquillo a Canarias ya tiene fecha y escenario. El artista será el gran protagonista del primer día del Tenerife Peñón Fest. El evento se celebrará los días 23 y 24 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife.

El concierto forma parte de su gira Corazones legendarios y será la única actuación en el Archipiélago, marcando además su vuelta a las Islas tras cinco años sin visitarlas.

Con más de cinco décadas de trayectoria, 24 discos de estudio y seis LP, Loquillo llega a Tenerife tras llenar grandes recintos como el Movistar Arena o el Sant Jordi Club. En esta gira, el barcelonés revisita sus grandes éxitos con nuevas versiones grabadas para este tour, ofreciendo un espectáculo pensado para revivir los momentos más icónicos de su carrera.

Un cartel con lo mejor del pop, rock e indie

El Tenerife Peñón Fest cuenta con un cartel que reúne a destacados nombres del panorama nacional, Junto a loquillo estarán bandas y artistas como La La Love You, Pignoise, Biznaga, Maika Makovski, Carlos Sadness, Meliflou y Postcode.

Además, la organización mantiene el misterio sobre una última incorporación que se desvelará próximamente, aumentando la expectación en torno a esta edición.

Más allá de los conciertos, el Tenerife Peñón Fest apuesta por una experiencia integral que combina música en directo con ocio y gastronomía. El recinto contará con food trucks de comida internacional, zonas de descanso y un enfoque centrado en la accesibilidad y la sostenibilidad.

Las entradas ya están disponibles a través de los canales oficiales del festival, que volverá a convertir Santa Cruz de Tenerife en uno de los epicentros musicales del país este otoño.