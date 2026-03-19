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La Isla Baja toma medidas ante la llegada de fuerte oleaje por la borrasca Therese

Garachico cierra la avenida marítima y Los Silos corta la carretera de la costa que lleva hasta La Caleta de Interián

Garachico cierra la avenida marítima ante la pleamar

Garachico cierra la avenida marítima ante la pleamar / Arturo Jiménez

Leticia Dorta Lemus

Leticia Dorta Lemus

La pleamar se deja sentir ya en la Isla Baja, en el noroeste de Tenerife, debido a la borrasca Therese. Por eso, los municipios de Garachico y Los Silos tomaron medidas preventivas ante la llegada de fuerte oleaje cerrando al tránsito dos carreteras cercanas a la costa.

Garachico cerró la avenida marítima en torno a las 13:30 horas, coincidiendo con la subida del mar. Sobre las 10:45 horas de la mañana, el mar dio un primer aviso con una ola solitaria que invadió la TF-42 a la altura del antiguo campo de fútbol. Tumbó varias vallas que estaban colocadas desde el último temporal marítimo. A pesar de que el agua alcanzó la vía, la Policía Local decidió no cerrar la carretera al tráfico, ya que soporta la circulación de toda la comarca. Ahora, todos los vehículos, incluidos los de gran envergadura y peso, pasan por el casco histórico de la Villa y Puerto. El alcalde, Heriberto González (CC), pide paciencia y precaución ante el fenómeno marítimo adverso.

En Los Silos

El municipio vecino, Los Silos, también se blinda ante el temporal marítimo de Therese. Sobre las 13:30 horas, la Policía Local cerró la carretera de la costa desde la zona de Sibora y hasta La Caleta de Interián. El mar salta con fuerza a la vía en una de las curvas.

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También en el noroeste, San Juan de la Rambla cierra el tránsito rodado y peatonal en el barrio costero de Las Aguas. Las olas saltaron hasta la avenida marítima provocando la rotura de varios pilares de la balaustrada que adorna el paseo.

Las olas rompen los pilares del paseo de Las Aguas, en San Juan de la Rambla

Las olas rompen los pilares del paseo de Las Aguas, en San Juan de la Rambla / El Día

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