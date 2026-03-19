Gustavo González : «Talos4Tec, tecnología especializada en gestión sanitaria y sociosanitaria»

¿Cómo nace Talos4tec?

Talos nace como respuesta a la necesidad de expansión de CareBanking, con un doble objetivo: dar soporte a la expansión y trabajo en UK; y servir de base para la expansión en territorio europeo.

¿A qué se dedica Talos4tec?

Nos dedicamos al SaaS como actividad principal, dentro del sector HealthTech. Nuestro portfolio se compone de soluciones de software especializadas en gestión sanitaria y sociosanitaria. Nuestros principales productos son: MyCareBank, como solución de end-to-end para gestión sanitaria y sociosanitaria; y recientemente hemos lanzado VireoCare como solución a la gestión de residencias sociosanitarias.

Proyecto principal de Talos4tec

Ahora mismo trabajamos en 2 proyectos principales. La consolidación de nuestras soluciones en el mercado británico y europeo. El segundo, enfocado en España, nos encontramos en fase de despliegue en la Comunidad de Madrid, para la atención primaria y la continuidad asistencial. Actualmente trabajamos en definir dentro de nuestra solución los cribados completos de atención primaria y junto con el organismo correspondiente, estamos en fase de trabajo para la forma de integración de la HCE.

¿Año de creación de la startup?

Fundada en 2024, por los fundadores originales de la compañía, Rob Meaker y Liam Hayes. Durante nuestro primer año de operaciones, correspondiente al 2025 hemos trabajado en la formación de equipos especializados para soporte, desarrollo y customer success, los cuales ya están plenamente operativos en España, para Europa y UK.

¿Quiénes forman Talos4tec?

EL equipo de Talos está formado por dos arquitectos principales, un director general, una manager, dos gestores de cuentas y una plantilla de ingenieros complementados con IA. En total la empresa este año ha alcanzado una cifra total de 30 empleados a tiempo completo, de los cuales, 9 desempeñan labores continuadas en Talos. El dinamismo actual del sector y la irrupción de la IA en ciertos campos, ha supuesto una auténtica explosión de nuestras capacidades, permitiéndonos dimensionar equipos para dar una respuesta global 24/7 a nuestros clientes

¿Cuáles son los principales clientes de Talos4tec?

Actualmente nuestros principales clientes son administraciones públicas y grandes operadores privados. En nuestro caso, nuestro mayor cliente por volumen es el NHS británico, en España estamos trabajando conjuntamente con 2 CCAA, la principal, la Comunidad de Madrid a través del SERMAS, donde estamos trabajando además de con la integración de la HCE, el despliegue para atención primaria, cribados y continuidad asistencial. Si bien no podemos detallar en mayor profundidad debido a la confidencialidad que nos exigen hasta el momento de dar publicidad a los proyectos. En el ámbito privado actualmente desarrollamos soluciones a la gestión sanitaria para grandes operadores, pero con un volumen inferior a los que nos supone la carga de las AAPP. Nos encontramos a su vez estudiando la integración de varios de los grandes operadores nacionales, además de proyectos puntuales de continuidad asistencial que estamos actualmente desplegando en península.

Próximos pasos, expansión de Talos4Tec

Nuestra estrategia de expansión se basa principalmente en el desarrollo de alianzas con grupos transfronterizos, en este caso por el continente europeo. Planeamos dar el salto a LATAM en los próximos años, sobre el resto de EMEA, aún no hemos entrado a estudiar la expansión de nuestra solución. Pero la previsión que tenemos para los próximo 18 meses es sencillamente espectacular, para lo que ya hemos formado e implementado equipos para dar cobertura global 24/7.

Están instalados en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, ¿qué les aporta?

Desde el inicio hemos estado instalados en el PCTT y lo único que observamos son ventajas. El Parque trabaja por y para el ecosistema tecnológico y desempeñan su labor de manera exquisita. Sentir que tenemos un agente a quien acudir en caso de ser necesario, es un desahogo para nuestro funcionamiento, pues cuando cada segundo cuenta necesitamos tener el soporte necesario para no interrumpir nuestra operativa diaria y poder cumplir con los objetivos más exigentes. Como factores exógenos, el Parque procura un ecosistema innovador donde nos retroalimentamos unos a otros y eso se nota, puesto que, si el entorno crece, la dinámica positiva es tendencia natural.

Para seguir creciendo, ¿qué apoyo necesitan de las administraciones, ¿qué pedirían?

En nuestro caso, trabajar más en la concienciación y necesidad de dinamizar muchas culturas arraigadas, el avance se produce a través de la innovación y en muchos sentidos a veces nos encontramos con barreras en el camino que responden más a una cultura tradicional que a las necesidades reales del sector. Si bien es cierto que a día de hoy sentimos la implicación de varias áreas encargadas de la transformación digital, quizás sería positivo que en algunos casos nos permitiesen tener mayor protagonismo, pues tenemos el talento y la mejor forma de promocionarlo es dándole visibilidad, más aún si cabe.