Comer debajo de una platanera en Tenerife: tradición gastronómica y experiencia rural en Guargacho

Tenerife ofrece múltiples propuestas culinarias, pero pocas resultan tan singulares como la de comer debajo de una platanera. Es el caso del restaurante El Cordero, situado en la localidad de Guargacho, que se ha convertido en un lugar conocido tanto por residentes como por visitantes.

La popularidad del establecimiento ha vuelto a ponerse de relieve tras la publicación de un vídeo en la red social Instagram por parte de la cuenta @elsiciliano_tenerife, donde se destaca la posibilidad de disfrutar de comida típica canaria en un entorno rural rodeado de plantaciones y animales.

Gastronomía local en un entorno tradicional

El restaurante destaca por ofrecer una carta centrada en la cocina tradicional canaria, con platos habituales en la gastronomía del archipiélago. Entre las recomendaciones más frecuentes se encuentran las croquetas, el queso a la plancha acompañado de mermelada de papaya o el mojo verde, la salsa más representativas de las Islas Canarias.

También figuran opciones como las garbanzas, el escaldón canario o los huevos rotos, además de parrilladas pensadas para compartir. Este tipo de oferta busca mantener el vínculo con la cocina local, basada en productos sencillos y recetas tradicionales.

De restaurante local a atractivo turístico

Según refleja la experiencia compartida en redes sociales, el establecimiento ha evolucionado con el paso del tiempo. Aunque en sus inicios tenía un carácter más familiar, actualmente cuenta con varias salas y una mayor capacidad, lo que le permite atender a un elevado número de comensales.

Este crecimiento ha favorecido que el lugar se haya consolidado como un punto de interés para quienes visitan la isla, sin perder del todo su esencia original. La combinación de entorno agrícola, presencia de animales y música tradicional contribuye a crear una experiencia que va más allá de la comida.

Precios y perfil de los visitantes

El restaurante es frecuentado tanto por residentes como por turistas. En el ejemplo compartido, un grupo de siete personas abonó un total de 132 euros, lo que refleja un precio medio accesible dentro de la oferta gastronómica de la zona.

Este tipo de espacios suele ser una opción habitual para quienes desean mostrar a familiares o amigos que visitan la isla una parte más auténtica de Tenerife, alejada de los circuitos turísticos más convencionales.

Tradición y entorno rural como atractivo

El caso de El Cordero pone de manifiesto el interés creciente por propuestas que combinan gastronomía y entorno. En un destino turístico como Tenerife, donde la oferta es amplia, este tipo de experiencias contribuye a diversificar la propuesta y a poner en valor el medio rural.

Además, iniciativas de este tipo conectan con la identidad cultural del archipiélago y con su tradición agrícola, especialmente vinculada al cultivo del plátano, uno de los productos más representativos de Canarias.

En definitiva, comer en una platanera se consolida como una opción que combina gastronomía, tradición y entorno natural, atrayendo tanto a quienes buscan autenticidad como a quienes visitan Tenerife por primera vez.