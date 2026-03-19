Sin clases presenciales en Canarias este viernes: Educación activa la enseñanza online por la borrasca Therese

Las clases presenciales quedarán suspendidas en todos los centros educativos el Archipiélago este viernes como consecuencia del paso de la borrasca Therese. La actividad educativa se desarrollará de forma telemática durante toda la jornada, según ha informado la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

La decisión responde a las recomendaciones y medidas preventivas emitidas por la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, dependiente de la Consejería de Política Territorial, ante la previsión de un empeoramiento de las condiciones meteorológicas en las Islas.

El objetivo principal de esta medida es evitar desplazamientos que puedan suponer un riesgo para la población, especialmente para la comunidad educativa, en un contexto marcado por lluvias intensas, posibles inundaciones y otros fenómenos asociados a la borrasca.

La medida adoptada para este viernes no solo afecta al alumnado y al profesorado, sino también al personal no docente, de administración y servicios, que deberá ajustarse a las instrucciones establecidas por el área educativa.

Desde el Ejecutivo autonómico se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones, en función de la evolución de la borrasca en las próximas horas.