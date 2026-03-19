La borrasca Therese pone en alerta a Tenerife por lluvias intensas, viento y oleaje

La borrasca Therese intensificará el mal tiempo en Tenerife durante las próximas horas, dejando un fin de semana marcado por lluvias intensas, fuertes rachas de viento y un notable empeoramiento del estado del mar.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones más intensas de concentrarán en las islas occidentales, sobre todo en Tenerife y La Palma, donde podrán ser localmente muy fuertes y persistentes, sobre todo en las vertientes sur y oeste. Estas lluvias podrían ir acompañados de tormentas e incluso granizo de pequeño tamaño.

Además, el viento será otro de los factores más adversos. Las rachas de componente suroeste podrían superar los 90 kilómetros por hora en zonas altas y áreas expuestas, aumentando el riesgo en cumbres y medianías, como Tenerife, La Palma o Gran Canaria. A esto se suma un temporal marítimo que dejará olas de más de cinco metros.

Lluvias intensas en todo el Archipiélago

El episodio de inestabilidad, que comienza este jueves, se prolongará al menos hasta el domingo, con la llegada de sucesivas bandas de precipitación. Durante la la jornada del viernes, el frente asociado a la borrasca terminará de atravesar el Archipiélago, extendiendo las lluvias también a las islas orientales.

No se descarta que durante la madrugada del viernes las lluvias sean especialmente intensas y persistentes en el sur de Tenerife y en zonas de Gran Canaria, complicando la situación en áreas vulneables.

El sábado será previsiblemente uno de los días más complicados, con nuevas rachas muy fuertes de viento y precipitaciones intensas en medianías, cumbres y zonas expuestas.

Riesgo de inundaciones y crecidas de barrancos

La Dirección General de Protección Civil mantiene la alerta en Canarias ante este episodio, que podría dejar acumulados de hasta 300 litros por metro cuadrado en algunos puntos de Tenerife y La Palma, sin descartarse también en Gran Canaria.

Esta situación aumenta el riesgo de crecidas de barrancos, inundaciones en zonas bajas y deslizamientos de tierra, que podrían afectar a carreteras y vías de comunicación en varias islas.

Mala mar y empeoramiento generalizado

El temporal marítimo afectará a todo el archipiélago, con olas que superarán los cinco metros, especialmente en las mismas zonas expuestas de jornadas anteriores. A esto se suma el fuerte viento, que complicará aún más las condiciones durante el fin de semana.

¿Cuándo mejora el tiempo en Canarias?

De cara al domingo, se espera una ligera mejoría del viento, aunque las precipitaciones seguirán siendo generalizadas en Canarias, con los mayores acumulados en medianías, cumbres y vertientes orientadas al este y sur de las islas occidentales.

A partir del lunes, la borrasca tenderá a debilitarse, aunque la inestabilidad continuará en el archipiélago, con lluvias que irán perdiendo intensidad de forma progresiva.