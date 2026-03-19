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La borrasca Therese obliga a cancelar siete vuelos en Tenerife Norte

El mal tiempo en el norte de Tenerife obliga a suspender cuatro conexiones con Gran Canaria y tres con La Palma después de un miércoles con 36 vuelos cancelados

El mal tiempo genera incidencias en Tenerife Norte

El mal tiempo genera incidencias en Tenerife Norte / E.D.

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

La borrasca Therese sigue dejando incidencias en Canarias. Durante la mañana de este jueves, un total de siete vuelos han sido cancelados en el Aeropuerto de Tenerife Norte debido a las condiciones metereológicas adversas.

Según ha informado Aena, el temporal ha afectado al norte de Tenerife, donde se han suspendido cuatro vuelos con destino a Gran Canaria y otros tres que tenían previsto volar hacia La Palma.

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El impacto del fenómeno metereológico ya se dejó notar con fuerza en la jornada del miércoles, cuando el viento obligó a cancelar hasta 36 vuelos en el Archipiélago, además de provocar el desvío de otros siete.

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