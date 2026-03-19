La borrasca Therese deja la primera nevada en cumbres de Tenerife y mantiene cerrados todos los accesos al Teide
El paso del frente ha provocado la caída de piedras en la TF-12, ya retiradas, además de vientos muy fuertes, niebla y una capa de nieve de unos 2 centímetros en las zonas altas
El paso de la borrasca Therese por Tenerife ha transcurrido durante la noche sin incidencias destacables, según el balance difundido por el Cabildo de Tenerife. Aun así, el episodio meteorológico sí ha dejado algunas consecuencias visibles en la isla, entre ellas la primera nevada en cumbres, temperaturas por debajo de los 0 grados, niebla y fuentes rachas de viento.
Uno de los incidentes registrados ha sido un desprendimiento de piedras en la carretera TF-12, una incidencia que ya ha sido resuelta por operarios del área de carreteras.
Nieve, heladas y cierre total de los accesos al Teide
La imagen más significativa que deja Therese en Tenerife está en las zonas altas. La isla ha registrado la primera nevada en cumbres, con una altura aproximada de 2 centímetros, en un contexto de temperaturas bajo cero. La predicción de la AEMET ya venía apuntando a una situación de viento intenso en altura y a la presencia de heladas en el entorno del Teide, un escenario habitual cuando coinciden aire frío, humedad y fuerte exposición en la alta montaña insular.
Como medida de precaución, todos los accesos al Teide permanecen cerrados. El cierre se debe a la caída de nieve, posibles placas de hielo, visibilidad reducida por la niebla y rachas muy intensas de viento.
El viento sigue siendo uno de los factores de mayor riesgo
Además de la nieve, el otro elemento que ha marcado este episodio es el viento muy fuerte. La previsión oficial de la AEMET para Tenerife recoge rachas muy intensas en cumbres y zonas expuestas, especialmente en la dorsal y en las áreas de mayor altitud de Tenerife. d
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