La borrasca Therese deja nieve en las cumbres de Tenerife y La Palma, obligando al cierre de carreteras y senderos

La borrasca Therese empieza a dejarse sentir en las Islas. Durante la madrugada y la mañana de este jueves 19 de marzo nieva en las cumbres de Tenerife y La Palma, a cotas más bajas de lo que se esperaba. Por ejemplo, en Tenerife hay nieve a altitudes inferiores a los 2.000 metros en la cara sur y se ve perfectamente desde el municipio de Vilaflor.

Hay que recordar que como medida preventiva, y ante las alertas decretadas por el Gobierno de Canarias, el Cabildo tinerfeño mantiene cerrados desde este miércoles 18 de marzo todos los acceso al Parque Nacional del Teide y las zonas más altas de la Corona Forestal.

De esta manera, están cerradas las carreteras TF-24 (La Esperanza) y TF-21 (La Orotava), así como todas las pistas forestales. Esta decisión se adopta debido a las fuertes rachas de viento registradas en la cumbre, que suponen un riesgo para la circulación, así como la nieve y el hielo en la calzada. El cierre de estas vías se mantendrá vigente hasta que las condiciones sean seguras, en función de la evolución del fenómeno meteorológico.

También cae nieve de forma intensa en la cumbre de la isla de La Palma, a cotas más bajas de las previstas. En la isla bonita se han cerrado todas las áreas recreativas y senderos de forma preventiva.

El Cabildo de Tenerife ha activado nuevos recursos de carácter preventivo para garantizar la seguridad de la población ante el episodio de meteorología adversa que afecta a la isla. En este sentido, se ha procedido a la habilitación de dos albergues temporales para la atención de personas que puedan verse afectadas:

• Un albergue en Adeje, con capacidad para 60 personas, destinado a población procedente de los municipios de Adeje, Arico, Arona, Granadilla, San Miguel, Santiago del Teide y Guía de Isora. Este recurso estará operativo a partir de las 09:00 horas.

• Un segundo albergue en Puerto de la Cruz, con capacidad para 10 personas, que estará operativo desde las 10:00 horas.

En cuanto a las temperaturas, la Agencia Estatal de Meteorología informa de que han bajado de los ceros grados la madrugada de este jueves 19 de marzo en la cima de Tenerife y La Palma. En Izaña se alcanzaron los -4,5 grados centígrados y en el Roque de los Muchachos, -3,2.