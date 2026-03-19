La borrasca Therese deja un centenar de incidencias en Canarias
El servicio de urgencias 112 informa de que la mayoría de sucesos ha estado relacionada con el viento sin que se hayan producido hechos de gravedad
La borrasca Therese ha dejado en Canarias desde ayer un centenar de incidencias, ninguna de gravedad, y la mayoría relacionadas con el viento, ha informado a EFE el servicio de urgencias 112.
La mayoría de las incidencias se han producido en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y entre ellas se encuentra la caída de una farola sobre un coche que circulaba por la autopista norte de Tenerife, lo que provocó importantes retenciones, pero no produjo heridos.
El Gobierno de Canarias declaró desde ayer alertas por vientos y fenómenos costeros y hoy entra en vigor la alerta por lluvias.
Suspensión de las clases presenciales
Además, se ha suspendido la actividad lectiva presencial y se ha recomendado el teletrabajo para evitar los desplazamientos por carreteras.
El Cabildo de Tenerife ha informado que durante la noche no se han producido incidencias destacables en la isla, salvo un desprendimiento de piedras en la TF 12, que ya ha sido retirado por operarios de carreteras.
La borrasca Therese sí ha producido una nevada en el Parque Nacional del Teide, que mantiene sus accesos cerrados por carreteras, ha informado el Cabildo de Tenerife.
Las temperaturas en el punto más alto de la isla han estado por debajo de cero grados con una altura aproximada de dos centímetros de nieve, mientras que el viento ha soplado muy fuerte.
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