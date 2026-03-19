Borrasca Therese: el Cabildo de Tenerife pide extremar las precauciones pues lo peor está por llegar

"Lo peor está por llegar". El Cabildo de Tenerife alerta a la población de que extreme las precauciones pues las mayores rachas de viento, precipitaciones y olas por la borrasca Therese comenzarán a dejarse sentir en la Isla las próximas horas de este jueves 19 de marzo, principalmente a partir de la madrugada de este viernes 20 de marzo.

Mientras el Gobierno de Canarias ha decretado las alertas por viento, lluvia, mala mar y nieve y las clases presenciales de primaria, secundario y universidad se han suspendido este jueves y este viernes 19 y 20 de marzo, el plan de emergencias de la corporación tinerfeña mantiene desplegado un equipo de un millar de personas, que siguen la evolución de este frente segundo a segundo.

"Las predicciones son muy malas para las próximas horas", ha admitido este jueves 19 de marzo desde la sede del Centro de Coordinación del Operativo Insular (Cecopin) de Tenerife la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila.

"Pedimos a la población que extremen las precauciones y eviten desplazamientos, salvo que sean urgentes", remarcó, para añadir. "Cuidado en especial con el mal estado del mar en toda la Isla pero especialmente en el norte".

Los expertos en seguridad aclaran que aunque pueda haber momentos con claros, los principales núcleos nubosos se pueden acumular en cualquier momento y provocar tormentas importantes, por lo que piden a los habitantes que permanezcan a resguardo e informados a través de los canales oficiales.

Las olas golpean la costa del norte de Tenerife este jueves 19 de marzo de 2026. / Arturo Jiménez / t

El Cabildo tinerfeño ha cerrado todos los accesos al Parque Nacional del Teide, tanto por carretera como por pistas forestales, donde nevó de madrugada y llovió por el día, una medida que se mantendrá mientras dure el mal tiempo.

Asimismo, se han suspendido todos los actos, tanto al aire libre como en interior, para evitar desplazamientos por carretera. También se han cerrado los accesos a la Punta de Teno. En el norte se han clausurado las carreteras de Tierra del Trigo (Los Silos), la TF-42 a su paso por Garachico, la de Los Silos a La Caleta de Interian y el Paseo de Las Aguas (San Juan de la Rambla).

Las principales incidencias se están produciendo en el transporte aéreo, a la espera de que en las próximas horas lleguen los principales núcleos tormentosos. A las 16:00 horas de este jueves 19 de marzo, el mal tiempo ha afectado a 15 vuelos.

Según informa Aena, se han cancelado 10 vuelos en el aeropuerto de La Palma: 7 que tenían previsto partir de Tenerife Norte, 3 de Gran Canaria y uno de Tenerife Sur. Otros dos vuelos se han tenido que desviar cuando tenían previsto aterrizar en el aeropuerto César Manrique de Lanzarote: uno que venía de Sevilla y otro de Leeds (Gran Bretaña) y que se derivaron a Fuerteventura. Otro avión que iba a ir de Tenerife Norte a Valverde (El Hierro) ha tenido que dar la vuelta. Y uno que se dirigía a Gando (Gran Canaria) desde Munich (Alemania) fue desviado a Fuerteventura.

El mal tiempo ha afectado además al transporte marítimo, principalmente a La Gomera, con la cancelación por parte de Fred. Olsen de cuatro trayectos entre la capital de la isla, San Sebastián, y Playa Santiago.

Posición de la borrasca Therese a primera hora de la tarde de este jueves 19 de marzo de 2026. / E. D.

Las rachas de viento han superado los 100 kilómetros por hora en la cumbre de Tenerife y las temperaturas han bajado de los cero grados, con la mínima marcando la madrugada de este jueves los -4,5 grados centígrados en Izaña, en el Parque Nacional del Teide.

A lo largo de toda la geografía insular se han cerrado senderos, parques, jardines, áreas recreativas y zonas muy pegadas a la costa que pueden entrañar riesgo por los fuertes embates del mar.