La Aemet pronostica tormentas con granizo y nieve este viernes en Tenerife por la borrasca Therese

Las lluvias persistentes y fuertes en el oeste y sur de las islas predominarán este viernes en Canarias por la borrasca Therese, una inestabilidad a la que por la tarde se sumarán tormentas y granizo, nieve por encima de los 2.000 metros en Tenerife, y que también causará rachas de viento de hasta 100 km/h en las zonas más altas, según informa la Aemet.

En el mar habrá suroeste 4 o 5 arreciando a 6 en costas noroeste y sureste. Marejada aumentando a fuerte marejada en costas noroeste y sureste. A partir de la madrugada, suroeste 6 o 7 y principalmente gruesa. En costa nordeste, principalmente variable 1 a 3 y marejadilla o rizada. Mar de fondo del noroeste de 3 a 5 metros aguaceros y tormentas, informa Efe.

Predicción del tiempo por islas para este viernes en Canarias:

TENERIFE

En el oeste y suroeste predominio de cielos nubosos con precipitaciones persistentes y ocasionalmente fuertes, especialmente a primeras horas y durante la segunda mitad del día. En el resto de vertientes intervalos nubosos con precipitaciones a primeras horas, tendiendo a nuboso por la tarde con lluvias que podrán ser localmente fuertes. Por la tarde las precipitaciones podrán ir acompañadas de tormentas y de granizo menudo. Las precipitaciones serán en forma de nieve por encima de los 2.000 metros al inicio, subiendo la cota hasta los 2.500 metros por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso. Máximas en moderado ascenso en la vertiente nordeste y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en cumbres centrales. Viento del suroeste moderado a fuerte con rachas muy fuertes en cumbres centrales y vertientes noroeste y este. Se podrán superar los 90 km/h en cumbres, y de forma menos probable en el resto de zonas expuestas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 17 23

El Día

LA GOMERA

Intervalos nubosos, tendiendo a cielos nubosos o cubiertos a partir de mediodía con precipitaciones que serán persistentes en medianías con probabilidad de ser fuertes por la tarde, cuando podrán ir acompañadas de tormentas y granizo menudo. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del suroeste moderado a fuerte con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes sudeste y noroeste, donde de forma puntual se podrán superar los 90 km/h.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 21

LA PALMA

Predominio de cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que serán persistentes, especialmente en medianías a partir de media mañana. Podrán ser fuertes e ir acompañadas de tormentas y granizo menudo, y serán más probables en la vertiente oeste y medianías del este. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, principalmente el de las máximas en la vertiente este. Viento del suroeste moderado a fuerte con rachas muy fuertes que afectarán principalmente a cumbres y vertientes norte, este y sur. En estas zonas se podrán superar los 90-100 km/h durante la primera mitad del día y primeras horas de la tarde, amainado ligeramente al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 18 22

EL HIERRO

Intervalos nubosos, tendiendo a cielos nubosos o cubiertos durante la mañana con precipitaciones que serán persistentes en medianías y probabilidad de ser fuertes por la tarde, cuando podrán ir acompañadas de tormentas y granizo menudo. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del suroeste moderado a fuerte con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes sudeste y oeste, donde de forma puntual se podrán superar los 90 km/h.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 10 15

LANZAROTE

Nuboso o cubierto con precipitaciones débiles a moderadas, con probabilidad de ser localmente fuertes. A partir del mediodía tenderá a poco nuboso y remitirán las lluvias. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y máximas con pocos cambios. Viento del suroeste moderado a fuerte con probables rachas muy fuertes, amainando por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 19 21

FUERTEVENTURA

Nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, con probabilidad de ser localmente fuertes. A partir del mediodía tenderá a poco nuboso y remitirán las lluvias. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y máximas con pocos cambios. Viento del suroeste moderado a fuerte con probables rachas muy fuertes, amainando por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 18 21

GRAN CANARIA

Nuboso o cubierto con lluvias que serán persistentes en el oeste y sur, pudiendo ser localmente fuertes. En el resto de vertientes serán más ocasionales y menos probables. A partir del mediodía se abrirán amplios claros al norte y este, y remitirán las lluvias. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, pudiendo ser moderado en zonas de interior y de la vertiente nordeste. Viento del suroeste moderado a fuerte con rachas muy fuertes en cumbres, vertientes este y noroeste, así como en medianías del norte. En cumbres podrán superarse los 90 km/h durante la primera mitad del día, sin descartarlo en el resto de zonas expuestas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 24