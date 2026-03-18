La ULL suspende la actividad presencial este jueves por la borrasca Therese y el Cabildo recomienda el teletrabajo

La borrasca Therese está obligando a las diferentes instituciones a tomar medidas para evitar riesgos a partir de este jueves, cuando se espera que llegue lo peor del tiempo. Por ello, la Universidad de La Laguna ha decidido suspender la actividad académica presencial este jueves desde por la mañana, momento en el que pasará a la modalidad telemática. Esta medida se ha tomado para evitar desplazamientos peligrosos.

Igualmente, quedará suspendida la actividad administrativa presencial, con la excepción de los servicios esenciales que se requieran en instalaciones de características especiales, según determine la Gerencia.

En relación con la actividad administrativa, solo se mantendrá aquella que pueda realizarse en la modalidad de teletrabajo, siempre que se cuente con los medios necesarios para ello.

También quedan suspendidos los servicios deportivos y las actividades culturales.

Apostar por el teletrabajo

Así mismo, el Cabildo de Tenerife recomienda que se active el teletrabajo tanto el jueves como el viernes en todos los servicios no esenciales, ya sean empleados públicos o de empresas privadas. Su presidenta, Rosa Dávila, explica que es "fundamental" restringir al máximo la movilidad.