Tenerife cierra el acceso al Teide y a las pistas forestales por la borrasca Therese
El Cabildo activa el Plan de Emergencias Insular tras la previsión de la Aemet y prohíbe el acceso a senderos y zonas de alta montaña ante el empeoramiento del tiempo
El Cabildo de Tenerife ha ordenado el cierre de los accesos al Parque Nacional del Teide y a las principales pistas forestales de la isla desde este miércoles ante la llegada de la borrasca Therese, un fenómeno meteorológico adverso que afectará a Tenerife hasta el lunes.
La decisión se toma tras las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que advierten de un empeoramiento significativo del tiempo con lluvias intensas, fuertes rachas de viento y riesgo de fenómenos costeros.
Además, el Cabildo activará a partir de las 15:00 horas el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de alerta, con el objetivo de minimizar riesgos en toda la isla.
Entre las medidas adoptadas destaca la prohibición de acceso a senderos, pistas forestales, áreas recreativas y zonas de alta montaña, incluyendo todos los espacios naturales protegidos. También se cerrará al tráfico la carretera TF-445, que da acceso a Punta de Teno.
La presidenta insular, Rosa Dávila, ha pedido a la población "máxima prudencia", evitar desplazamientos innecesarios y seguir únicamente la información oficial.
Previsión del tiempo por la borrasca Therese
Según la Aemet, la borrasca se situará sobre la mitad occidental del archipiélago durante el fin de semana, con impacto directo en Tenerife.
Las previsiones apuntan a:
- Rachas de viento que podrían superar los 100 km/h.
- Acumulaciones de lluvia que podrían rebasar los 300 litros por metro cuadrado.
- Cota de nieve en torno a los 1.800 metros.
Las zonas más afectadas podrían ser el suroeste de la isla —desde Santiago del Teide hasta Arico—, así como el norte y las cumbres. El área metropolitana también podría verse afectada, aunque con menor intensidad.
Suspensión de actividades y recomendaciones
El Cabildo ha decretado también la suspensión de todas las actividades al aire libre, incluidas pruebas deportivas como la Tenerife Bluetrail, así como eventos culturales y de pública concurrencia.
Estas medidas buscan reducir riesgos ante posibles inundaciones, desprendimientos, fuerte oleaje y situaciones de inestabilidad.
En paralelo, la institución insular ha recomendado a los ayuntamientos activar sus planes de emergencia municipal (PEMU), especialmente en zonas inundables, áreas costeras y puntos de gran afluencia.
Las autoridades insisten en evitar desplazamientos innecesarios y extremar la precaución en caso de tener que salir, siguiendo siempre las indicaciones de los servicios de emergencia.
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