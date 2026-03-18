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EN DIRECTO | La borrasca Therese pone en jaque a Tenerife: última hora de incidencias, lluvias y alerta por viento
Sigue la última hora del temporal en Tenerife: cancelación de clases, incidencias en las carreteras, vuelos cancelados y la previsión de la AEMET ante el avance de la borrasca Therese por el archipiélago
La borrasca Therese ya se está dejando sentir en Canarias. En la isla de Tenerife ya se están notando las primeras lluvias importantes. Aun así, lo peor se prevé que sea durante la jornada del jueves.
Therese traerá a la isla lluvias intensas, fuertes vientos, nieve y el oleaje en la isla. De hecho, para ese día estarán activos avisos amarillos y naranjas en la isla. Sigue en directo la evolución del tiempo durante el paso de la borrasca.
Raúl Robledo
La Aemet actualiza los avisos para este jueves por el paso de la borrasca Therese
En Tenerife habrá aviso naranja por viento y amarillo por lluvia, nieve y fenómenos costeros adversos.
Ascienden a 20 los vuelos cancelados y cinco desviados en Canarias por la borrasca Therese
El aeropuerto más afectado es el de La Palma
Cierran escuelas infantiles y centros de día de mayores en Canarias por la borrasca Therese
La medida afecta este jueves a los centros de día de mayores y se prolonga también al viernes en el caso de las escuelas infantiles
El Día
La ULL suspende la actividad presencial este jueves por la borrasca Therese y el Cabildo recomienda el teletrabajo
Las clases de la Universidad se celebrarán telemáticamente. Leer más
Verónica Pavés
La borrasca Therese obliga a suspender las clases presenciales y pasar a modalidad online en Canarias este jueves y viernes
El Cabildo de Tenerife lanza la recomendación de teletrabajo para las empresas y los empleados públicos.
Raúl Robledo
José Miguel Viñas, meteorólogo: "Atentos a la situación el viernes en las zonas más expuestas del archipiélago canario"
Se esperan acumulados de 100 litros por metro cuadrado.
El Día
Aumentan a cuatro los vuelos cancelados en Canarias por la borrasca Therese
Aena confirma la cancelación de vuelos desde Tenerife Norte y Gran Canaria, así como desvíos, a causa de la llegada de la borrasca Therese a las Islas Canarias.
Elena Morales
La borrasca Therese amenaza Tenerife y La Palma con inundaciones, crecidas de barrancos y desprendimientos
La Agencia Estatal de Metereología (Aemet) prevé lluvias intensas, viento fuerte y mal estado del mar en Tenerife y La Palma, además de riesgo de inundaciones, crecidas de barrancos y posibles desprendimientos.
Y. R.
Efectos de la borrasca Therese en Tenerife: cancelación de actividades y cierre de vías
La Bluetrail o el evento Tecnológica Santa Cruz son algunos de los que se han visto afectados por la borrasca.
Efe
La peor borrasca en 13 años: vientos de hasta 100 k/h y acumulados de 300 l/m2
La situación meteorológica se complicará a partir del jueves.
- La Aemet prevé vientos muy fuertes y heladas débiles en las cumbres de Tenerife este jueves
- La Aemet prevé heladas en las cumbres de Tenerife y vientos muy fuertes durante la madrugada
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