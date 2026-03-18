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EN DIRECTO | La borrasca Therese pone en jaque a Tenerife: última hora de incidencias, lluvias y alerta por viento

Sigue la última hora del temporal en Tenerife: cancelación de clases, incidencias en las carreteras, vuelos cancelados y la previsión de la AEMET ante el avance de la borrasca Therese por el archipiélago

Izaña, tras el paso de la borrasca Regina, archivo.

Izaña, tras el paso de la borrasca Regina, archivo.

Virgilio Carreño (Aemet Izaña) / E. D.

Raúl Robledo

Elena Morales

Haridian del Pino

Y. R.

Santa Cruz de Tenerife

La borrasca Therese ya se está dejando sentir en Canarias. En la isla de Tenerife ya se están notando las primeras lluvias importantes. Aun así, lo peor se prevé que sea durante la jornada del jueves.

Therese traerá a la isla lluvias intensas, fuertes vientos, nieve y el oleaje en la isla. De hecho, para ese día estarán activos avisos amarillos y naranjas en la isla. Sigue en directo la evolución del tiempo durante el paso de la borrasca.

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