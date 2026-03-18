EN DIRECTO | La borrasca Therese pone en jaque a Tenerife: última hora de incidencias, lluvias y alerta por viento

La borrasca Therese ya se está dejando sentir en Canarias. En la isla de Tenerife ya se están notando las primeras lluvias importantes. Aun así, lo peor se prevé que sea durante la jornada del jueves.

Therese traerá a la isla lluvias intensas, fuertes vientos, nieve y el oleaje en la isla. De hecho, para ese día estarán activos avisos amarillos y naranjas en la isla. Sigue en directo la evolución del tiempo durante el paso de la borrasca.

Raúl Robledo La Aemet actualiza los avisos para este jueves por el paso de la borrasca Therese En Tenerife habrá aviso naranja por viento y amarillo por lluvia, nieve y fenómenos costeros adversos. Leer más

Cierran escuelas infantiles y centros de día de mayores en Canarias por la borrasca Therese La medida afecta este jueves a los centros de día de mayores y se prolonga también al viernes en el caso de las escuelas infantiles Leer más

El Día Aumentan a cuatro los vuelos cancelados en Canarias por la borrasca Therese Aena confirma la cancelación de vuelos desde Tenerife Norte y Gran Canaria, así como desvíos, a causa de la llegada de la borrasca Therese a las Islas Canarias. Leer más.

Elena Morales La borrasca Therese amenaza Tenerife y La Palma con inundaciones, crecidas de barrancos y desprendimientos La Agencia Estatal de Metereología (Aemet) prevé lluvias intensas, viento fuerte y mal estado del mar en Tenerife y La Palma, además de riesgo de inundaciones, crecidas de barrancos y posibles desprendimientos. Leer más.