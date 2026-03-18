En Directo
DIRECTO | Alerta en Tenerife por Therese: la peor borrasca en 13 años ya se deja notar en la isla
La jornada más complicada será el jueves, con avisos amarillos y naranjas por estos fenómenos
La borrasca Therese ya se está dejando sentir en Canarias. En la isla de Tenerife ya se están notando las primeras lluvias importantes. Aun así, lo peor se prevé que sea durante la jornada del jueves.
Therese traerá a la isla lluvias intensas, fuertes vientos, nieve y el oleaje en la isla. De hecho, para ese día estarán activos avisos amarillos y naranjas en la isla.
Sigue en directo la evolución del tiempo durante el paso de la borrasca.
Efe
Suspenden por la borrasca Therese el Campeonato de España de natación artística en Puerto de la Cruz
La Real Federación Española de Natación (RFEN) ha informado de la suspensión del Campeonato de España júnior y sénior de natación artística previsto para este fin de semana en Puerto de la Cruz debido al cierre a partir de este miércoles del Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife por la borrasca Therese.
Europa Press
Cierre de vías y senderos en El Hierro como medida preventiva ante la llegada de la borarsca Therese
El Cabildo de El Hierro procederá, a partir de la tarde de este miércoles, a cerrar vías y senderos de la isla como medida preventiva a la borrasca Therese. Se procederá al cierre, a partir de las 16:00 horas de este miércoles, de la HI-1, desde El Castaño hasta intersección con HI-120 (Carretera que va hasta el mirador de Jinama); HI-40, desde el Vivero Viejo hasta La Llanía; HI-500, cerrada desde El Pozo de La Salud (A la altura de la depuradora), y HI-45, que quedará cerrada completamente, así como la HI-400, desde la Hoya del Gallego, según ha informado a los medios la corporación insular.
Además, se cerrarán los senderos de Jinama, San Salvador, de La Llanía y de Sabinosa. Por otra parte, durante este miércoles estará cerrado el centro turístico de Garoé, permaneciendo abierto el Centro de Interpretación del Julan. Este jueves, 19 de marzo, estarán cerrados el Julan, Garoé y la Ermita de la Virgen de Los Reyes.
Elena Morales
Lo peor de borrasca Therese llega el jueves a Tenerife, según la Aemet: más viento, agua en los barrancos y nevadas copiosas
A partir del jueves, la Aemet espera nevadas copiosas en el Teide, además de lluvias persistentes y abundantes que podrían provocar incidencias por escorrentías y desprendimientos en Tenerife.
Recomendaciones ante los fenómenos costeros adversos.
La Aemet emite un SIGMET por los fuertes vientos en La Palma.
Efe
Primeros efectos de la borrasca Therese en Canarias: más de 20 l/m2 en el Roque de los Muchachos y rachas de 108 km/h en Vallehermoso
El archipiélago obtiene los datos más altos de precipitaciones de todo el país.
Cierre de carreteras en La Palma
J. D. M y E.M
Retrasos en el tranvía de Tenerife durante la borrasca Therese
Las incidencias se concentran en sentido ascendente hacia La Laguna, donde los tranvías circulan con menor adherencia debido a la humedad y restos de césped en las vías.
Tenerife activa el PEIN a partir de las 15:00 horas.
Colas en la TF-5 durante la mañana de este miércoles a causa de la intensa neblina.
- La Aemet prevé vientos muy fuertes y heladas débiles en las cumbres de Tenerife este jueves
- La Aemet prevé heladas en las cumbres de Tenerife y vientos muy fuertes durante la madrugada
- Actualización de los avisos de la Aemet: en Tenerife se amplían a nevadas y lluvias
- Tenerife tardará una década en contar con la mayoría de las grandes obras
- El divertido vídeo de Hiperdino que lleva la Super Bowl a los pasillos de un supermercado en Güímar
- La seguridad ante todo: El tranvía de Tenerife revisa y cambia los raíles desgastados
- La honradez de un padre: acude a un guachinche de Tenerife a pagar la cuenta de su hijo, que hizo un simpa con sus amigos
- Sigue en directo la evolución de la borrasca Therese en Tenerife