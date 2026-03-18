DIRECTO | Alerta en Tenerife por Therese: la peor borrasca en 13 años ya se deja notar en la isla

La borrasca Therese ya se está dejando sentir en Canarias. En la isla de Tenerife ya se están notando las primeras lluvias importantes. Aun así, lo peor se prevé que sea durante la jornada del jueves.

Therese traerá a la isla lluvias intensas, fuertes vientos, nieve y el oleaje en la isla. De hecho, para ese día estarán activos avisos amarillos y naranjas en la isla.

Sigue en directo la evolución del tiempo durante el paso de la borrasca.

Europa Press Cierre de vías y senderos en El Hierro como medida preventiva ante la llegada de la borarsca Therese El Cabildo de El Hierro procederá, a partir de la tarde de este miércoles, a cerrar vías y senderos de la isla como medida preventiva a la borrasca Therese. Se procederá al cierre, a partir de las 16:00 horas de este miércoles, de la HI-1, desde El Castaño hasta intersección con HI-120 (Carretera que va hasta el mirador de Jinama); HI-40, desde el Vivero Viejo hasta La Llanía; HI-500, cerrada desde El Pozo de La Salud (A la altura de la depuradora), y HI-45, que quedará cerrada completamente, así como la HI-400, desde la Hoya del Gallego, según ha informado a los medios la corporación insular. Noticias relacionadas y más El Puerto de Santa Cruz de Tenerife prevé una avalancha de buques en la Isla por la guerra de Irán

Lo peor de borrasca Therese llega el jueves a Tenerife: más viento, agua en los barrancos y nevadas copiosas

El restaurante de este pueblo costero de Tenerife que conquista con sus parrilladas de pescado fresco Además, se cerrarán los senderos de Jinama, San Salvador, de La Llanía y de Sabinosa. Por otra parte, durante este miércoles estará cerrado el centro turístico de Garoé, permaneciendo abierto el Centro de Interpretación del Julan. Este jueves, 19 de marzo, estarán cerrados el Julan, Garoé y la Ermita de la Virgen de Los Reyes.

Recomendaciones ante los fenómenos costeros adversos.

La Aemet emite un SIGMET por los fuertes vientos en La Palma.

Cierre de carreteras en La Palma

Tenerife activa el PEIN a partir de las 15:00 horas.