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DIRECTO | Alerta en Tenerife por Therese: la peor borrasca en 13 años ya se deja notar en la isla

La jornada más complicada será el jueves, con avisos amarillos y naranjas por estos fenómenos

Izaña, tras el paso de la borrasca Regina, archivo.

Izaña, tras el paso de la borrasca Regina, archivo.

Virgilio Carreño (Aemet Izaña) / E. D.

Raúl Robledo

Elena Morales

Haridian del Pino

Y. R.

Santa Cruz de Tenerife

La borrasca Therese ya se está dejando sentir en Canarias. En la isla de Tenerife ya se están notando las primeras lluvias importantes. Aun así, lo peor se prevé que sea durante la jornada del jueves.

Therese traerá a la isla lluvias intensas, fuertes vientos, nieve y el oleaje en la isla. De hecho, para ese día estarán activos avisos amarillos y naranjas en la isla.

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Sigue en directo la evolución del tiempo durante el paso de la borrasca.

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