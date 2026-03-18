Retrasos en el tranvía de Tenerife durante la borrasca Therese

Los tranvías de Tenerife están sufriendo retrasos durante la mañana de este miércoles por las lluvias asociadas a la llegada de la borrasca Therese y al corte de césped realizado este martes. Esta combinación de factores están afectando directamente a la circulación de los vehículos sobre todo a los trayectos en sentido ascendente hacia La Laguna.

Según ha informado Metrotenerife, la combinación de las precipitaciones caídas en las últimas horas y los trabajos de corte de césped realizados en la jornada del martes, han provocado una menor adherencia de los convoyes a las vías, lo que está dificultando la circulación habitual del servicio.

Esta situación está provocando retenciones de casi media hora en varias frecuencias, con especial incidencia en la línea en dirección a La Laguna, donde los usuarios están registrando las mayores demoras de la jornada.

La incidencia coincide con una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica en Tenerife ante la llegada de la borrasca Therese, que ya ha obligado a suspender actividades al aire libre y a cerrar los accesos al Parque Nacional del Teide.