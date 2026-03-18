El restaurante de este pueblo costero de Tenerife que conquista con sus parrilladas de pescado fresco

En la costa de Tenerife, más concretamente el pueblo costero El Pris que pertenece al municipio de Tacoronte, hay un establecimiento donde reina el producto fresco y la cocina tradicional. Se trata del Restaurante Prixlolo que se ha convertido en una parada obligatoria por sus parrilladas de pescado fresco.

Los creadores de contenido gastronómico @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento y no han dudado en compartir su experiencia con sus seguidores. "Cerquita del mar, siempre apetece pescado. Fuimos a El Pris buscando el lugar que tenía unas parrilladas que habíamos visto en foto", comentan.

Un rincón para los amantes del pescado

Una de las características del restaurante es que no hay dos parrilladas iguales, ya que "pone lo que tenga de pescado fresco porque no siempre tiene lo mismo", explican. En su visita, los creadores de contenido disfrutaron de una parrillada para dos personas que incluía lubina salvaje, langostinos, lapas, pulpo y nécoras, acompañada de papas y mojos. Cuando llegó el turno de las nécoras ni Jonay ni Joana sabían como se abrían, pero "el señor nos ayudó con las nécoras porque tenía solo dos mesas, no sabemos si lo puede hacer siempre porque también es el cocinero".

Cocina tradicional

Además del pescado, el local sorprendió con el escaldón de pescado, preparado a petición de Jonay. El servicio cercano y familiar que ofrecen mejora la experiencia de los clientes. El establecimiento no dispone de datáfono, pero si permite pagos por Bizum.

Como broche final, se decantaron por probar dos de las propuestas caseras que ofrecen y fueron el puzzle de gelatina y una tarta de queso con fresas. "Nos sorprendieron los postres por diferentes y por lo buenos que estaban", aseguran en el vídeo.

Horario y ubicación

Restaurante Prixlolo en la carretera el Pris, 113. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los clientes que han visitado el local y han probado sus pescados frescos.

Abre martes de 18:00 a 22:00 horas, mientras que de miércoles a domingo amplía su horario para ofrecer servicio de comidas desde las 13:00 horas. Los lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.