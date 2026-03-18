Lo peor de borrasca Therese llega el jueves a Tenerife, según la Aemet: más viento, agua en los barrancos y nevadas copiosas

La borrasca Therese empieza a complicar el tiempo en Tenerife, pero lo peor llegará el jueves. La Agencia Estatal de Metereología (Aemet) avisa de más viento, barrancos con mucha agua, mala mar y nevadas copiosas en el Teide.

La Aemet prevé para esta jornada cielos nubosos o muy nubosos y lluvias que afectarán sobre todo al norte de Tenerife, donde podrán ser localmente fuertes. En el sur, las precipitaciones serán menos probables, aunque la situación tenderá a complicarse con el paso de las horas.

El empeoramiento será más evidente a partir de este jueves, cuando la influencia de la borrasca Therese se deje sentir con más intensidad en Canarias. Según ha advertido la Aemet, el viento será el fenómeno más adverso del episodio, con rachas que podrían superar los 90 o 100 kilómetros por hora, especialmente en zonas altas y áreas expuestas a vientos del suroeste.

Junto al viento, continuará el temporal marítimo, con previsión de olas de más de cuatro y cinco metros en las islas occidentales. Ante esta situación, se recomienda extremar la precaución por la posible caída de ramas, árboles y otros objetos, además de evitar acercarse a la costa.

La Aemet alerta también del riesgo por la fuerza del agua en los barrancos, que podrían bajar con caudales importantes durante los momentos de lluvia más intensa. "Mucha precaución porque podrían bajar los barrancos con mucha agua", ha señalado la Aemet.

Nieve en el Teide y descenso de temperaturas

El episodio vendrá acompañado además de un descenso generalizado de las temperaturas, lo que favorecerá la aparición de nieve a partir de los 1.800 metros. En las cumbres de Tenerife, y especialmente en el entorno del Parque Nacional del Teide, las nevadas podrían ser copiosas.

Las lluvias, por su parte, tenderán a ser cada vez más persistentes y abundantes, con especial incidencia en las islas montañosas. En Tenerife, el riesgo será mayor en medianías, cumbres y zonas de relieve, donde además no se descartan incidencias asociadas a escorrentías, desprendimientos o deslizamientos.

El viernes y el fin de semana, pendientes de nuevas lluvias intensas

De cara al viernes, la previsión apunta a que continúen las lluvias abundantes en Canarias, acompañadas además de tormenta y posible granizo. Aunque los acumulados más importantes podrían darse en otras islas occidentales, Tenerife seguirá bajo la influencia de un episodio adverso marcado por el viento, la lluvia y la inestabilidad.

También persistirá el mal estado de la mar y las rachas de viento muy fuerte, mientras que el ascenso de las temperaturas podría hacer subir ligeramente la cota de nieve.

Para el fin de semana, la Aemet considera probable que sigan las precipitaciones intensas en Canarias, especialmente en las islas más montañosas, por lo que el temporal asociado a Therese podría prolongarse varios días más en Tenerife.