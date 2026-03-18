La peor borrasca en 13 años: vientos de hasta 100 k/h y acumulados de 300 l/m2

El Cabildo de Tenerife activará a partir de las 15:00 horas de este miércoles y al menos hasta el domingo su Plan de Emergencias Insular (PEIN), ante los posibles efectos de la borrasca Therese, ya que los meteorólogos apuntan a que desde hace más de trece años "no se veía un fenómeno de esta magnitud", ha informado la presidenta de la corporación, Rosa Dávila.

Actualmente, Canarias está en alerta por viento y fenómenos costeros y en prealerta por lluvias, y la mayor incidencia de la tormenta en Tenerife se espera en la mitad occidental, desde Santiago del Teide a Arico, aunque también en el norte y las cumbres, ha relatado Dávila en rueda de prensa.

Se esperan vientos de hasta 100 kilómetros por hora, lluvias acumuladas por encima de los 300 litros por metro cuadrado, nevadas en las cumbres y fenómenos costeros con olas de cinco metros coincidiendo con mareas vivas, por lo que se ha pedido a la población la máxima precaución, alejarse de las zonas inundables como los barrancos y evitar desplazamientos innecesarios.

Lo peor está por llegar

Según AEMET, los días de mayor preocupación serán el jueves y el viernes, aunque no se descarta un impacto importante también el sábado y el domingo.

Las previsiones apuntan a que la borrasca se situará sobre la mitad occidental del archipiélago, con incidencia directa en Tenerife.

Actividades suspendidas y accesos cerrados

Por ahora, se han suspendido las actividades culturales, deportivas y de pública concurrencia al aire libre, incluida la carrera Tenerife Bluetrail.

Está restringido el acceso en la carretera a la Punta de Teno, así como a senderos, pistas forestales, áreas recreativas y zonas altas de montaña, incluyendo el Parque Nacional del Teide y espacios naturales protegidos.

Los ayuntamientos han activado sus planes de emergencia municipales, y balizarán y prohibirán el acceso a áreas de riesgo.

Se ha reforzado la vigilancia en zonas costeras críticas y se están revisando y evacuando cauces de barrancos y redes de saneamiento, a la vez que se asegura el mobiliario urbano y elementos susceptibles de desplazarse con el viento, ha indicado Dávila.

Extremar la precaución

Ha insistido en que la población debe extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y tomar precauciones extremas cerca de zonas inundables y costeras.

Ante esta emergencia, todos los medios humanos y materiales del Cabildo quedan activados, desde bomberos forestales, personal de carreteras y otros efectivos.

En Tenerife hay más de 1.000 personas en situación de alerta, coordinadas desde el Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin), en colaboración con el 112, Centro de Coordinación Operativa de Emergencias de Canarias (Cecoe) y los centros de coordinación municipales.