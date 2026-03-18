Multa de 200 euros por cometer estos errores al volante durante la borrasca Therese: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

La borrasca Therese en Tenerife obliga a los conductores a extremar la precaución durante los desplazamientos porque "con lluvia la distancia de frenado se alarga y la visibilidad se reduce". La Dirección General de Tráfico (DGT) ofrece una serie de recomendaciones a los conductores para cuando circulen con lluvia o viento. Seguir estas pautas, aumenta la seguridad vial y reduce la siniestralidad en las carreteras.

Los conductores deben extremar las precauciones ante la llegada de la borrasca Therese

La distancia de seguridad respeto al vehículo delantero es clave, ya que con el asfalto mojado la adherencia disminuya y la frenada se alarga. El acuaplannin se produce "cuando el neumático no es capaz de desalojar el agua de la carretera por falta de dibujo, baja presión, velocidad inadecuada o por culpa de una zona de agua encharcada", explica la DGT. Sujetar el volante correctamente y evitar frenazos bruscos es clave ante estas situaciones climatológicas.

Además, los cristales suelen empañarse por la condensación del cambio de temperaturas y la humedad, algo que dificulta la visibilidad del conductor. Para evitarlo, se recomienda combinar el aire acondicionado con la calefacción y dirigir el flujo de aire hacia el parabrisas.

Los conductores deben seguir estas recomendaciones con lluvia / DGT

Los neumáticos son la base del vehículo y, por ello, deben vigilarse antes de realizar viajes largos y ante condiciones meteorológicas adversas. El dibujo debe tener como mínimo una profundidad de 1,6 mm, cada rueda que este por debajo puede derivar en una multa de hasta 200 euros porque se considera una infracción grave. También se debe vigilar que no tengan grietas ni bultos, ya en el caso de accidente pueden verse implicados más vehículos por culpa de un mal cuidado.

Sanciones

El artículo 46 del Reglamento General de Circulación recoge que los conductores deben moderar la velocidad "al circular por pavimento deslizante o cuando pueda salpicarse o proyectarse agua, gravilla u otras materias a los demás usuarios de la vía".

Circular con los limpiaparabrisas en mal estado puede conllevar sanciones de 80 euros, pero si el sistema no funciona los agentes pueden inmovilizar el vehículo. Los conductores también puede recibir multas de 200 euros por llevar la matrícula sucia o ilegible por las lluvias.

Además, llevar las luces fundidas o no utilizar el alumbrado correcto cuando la visibilidad sea escasa también está considero una infracción grave y sancionado con hasta 200 euros.

El viento también afecta a los desplazamientos

Las fuertes rachas de viento son otro fenómeno que puede afectar considerablemente a la conducción. Al volante, los conductores deben observar la vegetación, las banderas o las mangas de viento instaladas en determinados tramos de las carreteras para conocer en qué dirección va el aire.

RACE lanza una serie de consejos a los conductores para que mantenga la máxima seguridad:

Reducir la velocidad

Sujetar el volante con firmeza y evitar movimiento bruscos

con firmeza y evitar movimiento bruscos Circular por el centro del carril , evitando así los movimientos hacia los lados

, evitando así los movimientos hacia los lados Extremar la precaución al realizar un adelantamiento. Si tienes que adelantar, hazlo solo cuando sea necesario

al realizar un adelantamiento. Si tienes que adelantar, hazlo solo cuando sea necesario Presta atención a los obstáculos en la calzada, ya que debido al viento la vía puede verse limitada por objetos arrastrados

Cuidado con el efecto pantalla, que puede producirse cuando un vehículo está adelantando a otro más grande, como un camión o un autobús mientras se producen fuertes corrientes de aire lateral. Durante el adelantamiento el coche está protegido, pero al rebasarlo el aire impacta de golpe contra el coche, lo que puede provocar un fuerte desplazamiento lateral si el conductor no está concentrado en la conducción. Esto también puede ocurrir a la salida de un túnel.

Peligros al circular con viento / DGT

Ante condiciones meteorológicas adversas, las autoridades recuerdan que en la prevención está la clave. Evitar desplazamientos innecesarios y cumplir con las recomendaciones de Tráfico es fundamental tanto para garantizar la propia seguridad como la del resto de usuarios de la vía.