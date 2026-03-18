La gratuidad del transporte cuesta 160 millones de euros en tres años

La gratuidad del transporte públicoen Tenerife tiene un coste de 160 millones de euros que aporta el Cabildo entre 2023 y 2025, un 53,3% del total del gasto requerido para que el usuario no pague por este servicio. Así lo corroboran los datos dados a conocer ayer tras la reunión del Consejo de Gobierno insular. La Corporación defiende la medida como una herramienta clave para fomentar una movilidad más sostenible y accesible en la Isla.

La financiación restante procede del Gobierno de Canarias. De estos fondos del Estado, el Cabildo informó ayer de la recepción de 37,1 millones de euros, a través del Gobierno de Canarias. Esta ayuda forma parte de los 57 millones de euros el total correspondientes al ejercicio de 2025. El 35% restante será abonado durante este año, una vez se complete la liquidación de la ayuda transferida a la Comunidad Autónoma de Canarias.

Desde la implantación de la gratuidad el 1 de enero 2023, más de 288 millones de pasajeros se han beneficiado de esta política en Tenerife. Según el Gobierno insular, la medida ha contribuido a evitar más de 63 millones de desplazamientos en vehículo privado, con el consiguiente impacto positivo sobre la recurrente congestión del tráfico en la Isla.

La subvención de 37,1 millones se distribuirá entre Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), que recibirá 24,8, y Metrotenerife (MTSA), con 12,3 millones. El objetivo es compensar tanto la pérdida de ingresos por la gratuidad como los costes de implantación y gestión del sistema.

Los títulos que seguirán beneficiándose de esta medida se corresponden con el Bono Residente Canario, el Abono Joven Insular, el Abono Sénior y el Abono Discapacidad Mensual.

El Cabildo sostiene que la gratuidad ha favorecido un cambio en los hábitos de movilidad, incentivando el uso del transporte colectivo frente al vehículo privado y facilitando el acceso al transporte a colectivos como jóvenes, mayores, personas con discapacidad y residentes canarios. Además, la Corporación insular asegura que la nueva Ley de Movilidad Sostenible, aprobada a finales de 2025, permitirá garantizar también la continuidad de la gratuidad durante 2026.

Descongestión de vías

Desde la puesta en marcha de la gratuidad, coincidiendo en gran parte con este mandato, iniciado en julio de 2023, la medida ha supuesto «un éxito rotundo», según la presidente de la Corporación insular, Rosa Dávila. No solo ha favorecido a miles de usuarios, sino que ha contribuido significativamente a la descongestión de las principales vías como las dos autopistas.

La misma recuerda que «la gratuidad para usuarios frecuentes garantiza que Tenerife siga avanzando hacia una movilidad más limpia, más accesible y más justa». Para concluir, apunta Rosa Dávila que «no es solo una ayuda económica, sino una apuesta estratégica por un modelo más sostenible».

Plan para los municipios pequeños

El Consejo de Gobierno insular aprobó este miércoles el Plan de Formación Municipal 2026, destinado a fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del personal de los ayuntamientos, con especial atención a los 23 con menos de 20.000 habitantes y a aquellos con menor capacidad económica y de gestión. Desde 2024 han participado en los cursos más de 700 empleados públicos.

Una nueva convocatoria de subvenciones apoyará a particulares en la conservación y restauración de inmuebles con valor patrimonial. La convocatoria contará con una dotación inicial superior a los 700.000 euros. Permitirá financiar el 50% del coste de las obras hasta 30.000 euros por beneficiario y en situaciones especiales, incluso puede llegar al 100%. Desde 2023, el Cabildo ha concedido 319 subvenciones:64 en 2023, 142 en 2024 y 113 en 2025 con un importe total de 6,3 millones.

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En Turismo, Tenerife y eI Mar incorpora numerosas actuaciones en el próximo quinquenio por diez millones de euros. Mientras, Mejora el Producto recibirá seis millones en esos cinco años.

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