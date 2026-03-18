Granadilla cierra la playa de El Cabezo, en El Médano

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona cerró al baño este martes, de forma temporal, la playa de El Cabezo, tras detectarse en las analíticas de control del agua un parámetro de Enterococos superior al máximo permitido.

El Consistorio ha tomado esta decisión para garantizar la seguridad de los bañistas, a la espera de los resultados del contraanálisis, que se coordinó desde el mismo martes.

En cuanto se confirme que las aguas son aptas para el baño, el Ayuntamiento procederá a su reapertura.

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Se recomienda seguir las recomendaciones del equipo de salvamento y seguridad de playas.