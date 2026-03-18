El Gobierno canario rechaza la concesión de la piscina de Los Silos

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Costas y el Mar, rechaza la nueva concesión de la piscina de Los Silos. Según el Ejecutivo regional, el informe emitido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es "muy negativo y por ser preceptivo y vinculante obliga a denegar la concesión".

La Dirección General de Costas y el Mar del Gobierno canario tardó en enviar el preceptivo y vinculante informe del Estado al Ayuntamiento de Los Silos cinco meses. El documento se recibió este miércoles 18 de marzo en las dependencias municipales silenses, mientras que la Comunidad Autónoma lo recepcionó el 30 de octubre de 2025. Hay que recordar que la petición de una nueva concesión para la piscina fue solicitada en agosto de 2024. Ahora, el Consistorio tiene un plazo de diez días hábiles para el trámite de audiencia si quiere presentar alegaciones a ese informe.

Sin sorpresa

A la alcaldesa de Los Silos, Carmen Luz Baso Lorenzo (PSOE), no le sorprende el sentido del informe emitido por el Ministerio. "El criterio jurídico es el mismo que en 2022, cuando denegaron la anterior concesión. Argumentan que si la piscina se puede ubicar en otro lugar, debe estar fuera del dominio marítimo-terrestre", explica. No obstante, lo que espera la regidora es que el Gobierno de Canarias "tenga criterio propio, sea valiente y emita su propio informe de manera favorable a la nueva concesión de la piscina de Los Silos". En ese supuesto, "el Ejecutivo regional tendría que defender los intereses de los silenses ante la Justicia, al igual que lo ha hecho en otros casos. Queremos que lo hagan con la misma vehemencia y que demuestren que la transferencia de competencias en 2023 sirvió para algo", sostiene.

Adelanta que "si la resolución del Gobierno de Canarias es desfavorable, actuaremos con la misma contundencia que lo hicimos contra la denegación de 2022. Presentaremos recurso y defenderemos jurídicamente los intereses de los vecinos de nuestro municipio". No obstante, Baso Lorenzo tiene esperanza en que "la institución regional emita una resolución favorable y pelee jurídicamente la defensa de la piscina de Los Silos".

Antecedentes de la instalación

El 19 de abril de 2018 el Ministerio competente en costas notifica al Ayuntamiento de Los Silos que el 29 de junio de ese mismo año caducaba la concesión. Aun así, el Gobierno del PSOE, por entonces responsable del Consistorio silense, no la renueva "por un error administrativo".

Desde entonces, dos gobiernos municipales de diferentes signos, con más o menos acierto, han luchado para recuperar la piscina de Los Silos junto a la ciudadanía, que se manifestó en septiembre del año pasado reclamando la apertura de la instalación.