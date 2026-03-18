Efectos de la borrasca Therese en Tenerife: cancelación de actividades y cierre de vías

Los primeros efectos de la borrasca Therese ya se están notando en Canarias, sobre todo en las islas occidentales, donde se han producido los mayores acumulados y las rachas de viento más fuerte. Sin embargo, aunque lo peor de la borrasca se prevé que llegue este jueves, Tenerife ya está manos a la obra para evitar situación de riego.

Será a las 15:00 horas de este miércoles cuando el Cabildo active de forma preventiva el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de alerta, pero ya se están produciendo las primeras cancelaciones de actividades y cierre de vías.

Suspensión de actividades

La primera gran prueba que no ha pasado el filtro de la borrasca es la Tenerife Bluetrail by UTMB®. La carrera, que se iba a disputar del 19 al 21 de marzo, iba a reunir en la isla a 3.400 corredores de 64 países. Sin embargo, habrá que esperar al próximo año para disfrutar de esta emblemática carrera.

Otro evento deportivo que no podrá celebrarse será el Campeonato de España de natación artística, que iba a celebrarse este fin de semana en el Puerto de la Cruz.

El primer gran evento que se aplazó debido a la borrasca fue la decimoquinta edición de Tecnológica Santa Cruz, que se iba a llevarse a cabo del 19 al 22 de marzo, finalmente tendrá lugar entre el 14 y el 17 de mayo.

Cierre de accesos

El Cabildo de Tenerife ha ordenado el cierre de los accesos al Parque Nacional del Teide y a las principales pistas forestales de la isla desde este miércoles hasta el lunes.

Entre las medidas adoptadas destaca la prohibición de acceso a senderos, pistas forestales, áreas recreativas y zonas de alta montaña, incluyendo todos los espacios naturales protegidos. También se cerrará al tráfico la carretera TF-445, que da acceso a Punta de Teno.

Panorámica del Teide / Arturo Jiménez

Además, permanecen cerrados los espacios naturales de la Cueva del Viento y el Barranco del Infierno.

Vuelos

Por el momento, se han producido dos cancelaciones y dos desvíos en vuelos con origen o destino Tenerife.