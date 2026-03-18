Canarias activa avisos amarillos por viento y espera lluvias este miércoles, que serán más intensas en Tenerife y La Palma

Canarias afronta este miércoles una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con lluvias, cielos nubosos o muy nubosos y avisos de nivel amarillo por viento en varias zonas del Archipiélago. La previsión difundida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recoge que las rachas más intensas se esperan en cumbres y vertientes expuestas de las islas montañosas, donde podrán soplar vientos del noroeste con intensidad fuerte o muy fuerte. La agencia no descarta además rachas del suroeste en Lanzarote y Fuerteventura durante la tarde.

Según la predicción, los cielos estarán nubosos a muy nubosos y las lluvias afectarán sobre todo al norte de las islas occidentales. En el caso de La Palma y Tenerife, las precipitaciones podrán ser localmente fuertes durante la mañana, aunque la tendencia general será a remitir conforme avance la tarde.

Las lluvias se extenderán también a las islas orientales

En Lanzarote y Fuerteventura, así como en el resto de la provincia oriental, la mañana comenzará con intervalos nubosos, pero la nubosidad tenderá a aumentar a partir del mediodía. Es en ese tramo del día cuando la previsión contempla lluvias que incluso podrían presentarse en forma de chubascos. Aunque el foco principal del episodio meteorológico que causará Therese estará en las islas occidentales, la previsión deja claro que el empeoramiento no quedará restringido a una sola parte del Archipiélago.

La AEMET espera viento de componente oeste, que irá ganando intensidad y que en las islas occidentales girará a noroeste por la tarde. Ese cambio favorecerá la aparición de rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas altas y en las vertientes más expuestas.

Ligero descenso térmico en la provincia occidental

En cuanto a las temperaturas, la previsión apunta a pocos cambios en la provincia oriental y a un ligero descenso en la occidental. La AEMET sitúa para este miércoles valores de entre 16 y 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y de 16 a 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria, en línea con un ambiente suave pero algo más fresco en las zonas afectadas por la lluvia y el viento.