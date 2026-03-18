La borrasca Therese amenaza Tenerife y La Palma con inundaciones, crecidas de barrancos y desprendimientos

Tenerife y La Palma se preparan para un episodio de lluvias intensas y viento por la borrasca Therese que podría provocar inundaciones, crecidas de barrancos y desprendimientos en varios puntos de las islas. Así lo anunció la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), que ha activado un aviso especial ante la llegada de la borrasca.

En ambos casos, el riesgo se centra en crecidas de barrancos, inundaciones en zonas bajas y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas de medianías, cumbres y vertientes orientadas al suroeste.

Previsión de los próximos días

A partir de este jueves, las precipitaciones ganarán intensidad y podrían ser fuertes o muy fuertes y persistentes. Durante todo el episodio (hasta el domingo, mínimo), es posible que se superen los 300 litros/metro cuadrado en algunos puntos de Tenerife y La Palma. Estas lluvias continuadas aumentan el riesgo de desbordamientos de barrancos, inundaciones locales y cortes en carreteras por desprendimientos

El viento será otro de los factores clave del temporal. Se espera que sople de componente oeste y suroeste, con rachas que podrían superar los 90 km/h en cumbres y zonas expuestas, y los 70 km/h en el resto de la isla. Estas condiciones podrían provocar caída de ramas, árboles y daños en infraestructuras.

El mal estado del mar irá a más desde este miércoles, con previsión de olas superiores a 4 metros y picos que podrían superar los 5 metros en zonas expuestas

La cota de nieve bajará hasta los 1.800-1.900 metros, por lo que no se descartan acumulaciones significativas en el entorno del Teide, añadiendo más complejidad al episodio meteorológico.

¿Qué pasará el fin de semana?

De cara al fin de semana, el escenario más probable apunta a que el tiempo inestable continúe en Tenerife y La Palma, con nuevas bandas de lluvia, chubascos localmente fuertes y posibles tormentas

Además, el viento seguirá soplando con intensidad durante el sábado, mientras que el domingo tenderá a amainar, aunque aún podrían registrarse rachas fuertes en zonas altas y litorales expuestos.