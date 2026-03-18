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Aumentan a cuatro los vuelos cancelados en Canarias por la borrasca Therese

Aena confirma la cancelación de vuelos desde Tenerife Norte y Gran Canaria, así como desvíos, a causa de la llegada de la borrasca Therese a las Islas Canarias

Imagen de archivo de Los Rodeos oculto por la nieble

Imagen de archivo de Los Rodeos oculto por la nieble / El Día

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La llegada de la borrasca Therese a Canarias ha provocado la cancelación de dos vuelos y el desvío de otros tantos. En concreto, han sido cancelados vuelos con destino a La Palma, uno desde Tenerife Norte y el otro desde Gran Canaria, detallan fuentes de Aena.

Además, un avión que despegó desde Tenerife Norte rumbo a El Hierro tuvo que regresar al punto de partida, y otro que había salido desde Madrid con destino a La Palma fue desviado al aeropuerto de Tenerife Sur.

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La aerolínea Binter informa de que las condiciones meteorológicas adversas están afectando a la operativa aérea y avanza que pueden producirse retrasos, desvíos o cancelaciones. Con lo cual, pide a quienes vayan a viajar en las próximas horas que consulten el estado de su vuelo antes de desplazarse al aeropuerto.

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