Aumentan a cuatro los vuelos cancelados en Canarias por la borrasca Therese

La llegada de la borrasca Therese a Canarias ha provocado la cancelación de dos vuelos y el desvío de otros tantos. En concreto, han sido cancelados vuelos con destino a La Palma, uno desde Tenerife Norte y el otro desde Gran Canaria, detallan fuentes de Aena.

Además, un avión que despegó desde Tenerife Norte rumbo a El Hierro tuvo que regresar al punto de partida, y otro que había salido desde Madrid con destino a La Palma fue desviado al aeropuerto de Tenerife Sur.

La aerolínea Binter informa de que las condiciones meteorológicas adversas están afectando a la operativa aérea y avanza que pueden producirse retrasos, desvíos o cancelaciones. Con lo cual, pide a quienes vayan a viajar en las próximas horas que consulten el estado de su vuelo antes de desplazarse al aeropuerto.