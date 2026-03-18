Ashotel impulsa la digitalización en mujeres profesionales

La Oficina Acelera pyme (OAP) de Ashotel ha puesto en marcha este mes de marzo dos programas dirigidos a mujeres emprendedoras y empresarias. El objetivo de ambos es impulsar la transformación digital, a través de mentorización personalizada, para mejorar la competitividad de sus negocios e ideas empresariales. Un total de 17 participantes se beneficiarán durante cinco meses de acompañamiento intensivo individual, talleres de capacitación, encuentros grupales, asesoramiento en financiación y la asistencia de profesionales expertos en emprendimiento y nuevas tecnologías.

La primera de las iniciativas se enmarca en el programa de intraemprendimiento Retos Digitales, que Ashotel viene desarrollando desde 2019, que consiste en identificar desafíos abordables por equipos interdisciplinares de pymes turísticas que, acompañadas de un experto en estrategias digitales, se implantan finalmente en la empresa.

La segunda iniciativa, el programa de aceleración para emprendedoras digitales, está dirigido a mujeres con una idea o proyecto digital en marcha o en fase inicial, de cualquier sector, con menos de cinco años de antigüedad.