El tercer parque eólico marino causa rechazo en el entorno de Arico

La construcción del parque eólico marino Primavera en aguas adscritas al puerto de Granadilla causa «rechazo frontal» en el entorno porque su zona de influencia se extiende hacia el litoral de Arico, «un espacio que consideramos frágil, estratégico y vital para nuestro municipio, tanto desde el punto de vista ambiental como pesquero, paisajístico y socioeconómico», manifiesta el portavoz de Arico Somos Todos, José Luis Hervella. Se da la circunstancia de que, como ocurrió con otros proyectos, «no se ha producido un proceso de escucha real con los municipios que sufrirían los impactos», especialmente Arico, «cuyo litoral quedaría condicionado por infraestructuras de gran envergadura».

En la edición del Boletín Oficial del Estado del 27 de febrero pasado se publicó el anuncio por el que se somete a información pública la autorización administrativa previa y la declaración de impacto ambiental del proyecto Primavera, promovido por Primavera Offshore Wind, SL, con un presupuesto de 40 millones de euros que incluye aerogeneradores marinos de gran tamaño, una línea eléctrica submarino-terrestre de evacuación a 20 kilovoltios, así como la conexión con instalaciones energéticas ya saturadas en el entorno industrial del Sur.

Estas instalaciones, aunque no se sitúan directamente frente a Arico, «afectarían a la movilidad marítima, a los ecosistemas atlánticos, a la pesca artesanal y al paisaje natural que conecta Granadilla con nuestro municipio, en una zona altamente sensible y utilizada tradicionalmente por sectores locales», apostilla Hervella.

Primavera es un proyecto en aguas adscritas al puerto de Granadilla con 40 millones de inversión

El edil de AST asegura que su grupo «no se opone a la transición energética», pero sí a aquellos proyectos que «prioricen intereses privados sobre el bienestar y la identidad del territorio, se diseñen sin considerar los impactos acumulados que ya soporta el sureste de la Isla, se presenten con procesos de participación insuficientes o tardíos y no analicen alternativas menos dañinas, como el fomento de autoconsumo, plantas en cubiertas, eficiencia energética o repotenciación en suelo industrial degradado».

Este tercer intento de construir un parque offshore en el Sureste «amenaza con transformar radicalmente el litoral, dificultando la coexistencia de actividades tradicionales como la pesca, así como el disfrute y conservación de espacios costeros de alto valor natural», apostilla.

Arico Somos Todos llama a los vecinos a presentar alegaciones y al Gobierno local a posicionarse

Primavera es un proyecto cuya construcción tendrá un coste de 40 millones de euros que podría abastecer de energía limpia a 19.000 viviendas, según los datos que recoge el documento dado a conocer. A ubicar en aguas adscritas al puerto de Granadilla, para ello la empresa promotora, Primavera Offshore Wind SL, ha solicitado una concesión de 1.500 metros cuadrados de dominio público portuario. El parque eólico marino flotante experimental de la tecnología W2Power constará de una sola unidad con una potencia de 11 megavatios que generarán dos turbinas eólicas de unos 5,5 megavatios cada una.

Arico Somos Todos reclama diálogo a la Dirección General de Política Energética y Minas y a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental; pide a los vecinos que se informen y presenten alegaciones y al Ayuntamiento ariquero que se posicione «con claridad y firmeza ante proyectos que impactan de manera directa en nuestro litoral y actividades locales.