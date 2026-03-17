San Juan de la Rambla llevará el espíritu canario al ‘Grand Prix del Verano’ 2026

La televisión pública española volverá a apostar este verano por uno de sus formatos más queridos por el público. El Grand Prix del Verano regresará en 2026 con una nueva edición que promete ser una de las más ambiciosas de los últimos años. Entre las 12 localidades seleccionadas para competir destaca la presencia de San Juan de la Rambla, en la isla de Tenerife, que será el único municipio canario en participar en esta edición del programa.

El espacio, producido por RTVE y conducido de nuevo por el veterano presentador Ramón García, mantiene su esencia de competición entre pueblos de toda España, donde vecinos y vecinas se enfrentan en pruebas físicas, juegos tradicionales y divertidos retos que ponen a prueba la coordinación, el ingenio y el espíritu de equipo.

La presencia del municipio tinerfeño supone una oportunidad para mostrar la identidad, el carácter y la cultura de Canarias ante millones de espectadores, reforzando el protagonismo del archipiélago en uno de los programas más emblemáticos de la televisión española.

Un formato televisivo que sigue conquistando generaciones

Desde su estreno en los años noventa, el programa se ha convertido en un clásico del verano televisivo en España. La fórmula combina competición entre pueblos, humor, participación vecinal y pruebas espectaculares, lo que ha permitido que el formato siga manteniendo su popularidad décadas después.

En esta nueva edición, el programa introduce una importante novedad en sus bases de participación. Hasta ahora, solo podían competir municipios con una población de entre 5.000 y 10.000 habitantes. Sin embargo, para 2026 la organización ha decidido ampliar el rango y permitir la participación de pueblos con entre 3.000 y 10.000 residentes.

El objetivo de esta modificación es dar cabida a más localidades y aumentar la diversidad territorial, permitiendo que municipios más pequeños también tengan la oportunidad de representar a su comunidad autónoma en televisión.

Los 12 pueblos que competirán en el Grand Prix 2026

Las localidades seleccionadas para participar en la nueva edición proceden de diferentes comunidades autónomas, lo que garantiza una gran diversidad cultural y geográfica en la competición.

Los municipios participantes serán:

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