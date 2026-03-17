Nuevo avance para terminar la pasarela de Padre Anchieta: colocada la escalera de 10 toneladas que la conecta con el Intercambiador
Con la instalación de las escaleras, el Cabildo de Tenerife completa los cuatro enlaces de la pasarela de Padre Anchieta, que busca reorganizar el tráfico en una zona con alta congestión
El Cabildo de Tenerife ha instalado en la noche de este lunes un nuevo tramo de escaleras que conecta el Intercambiador de La Laguna con la pasarela de Padre Anchieta, una estructura de gran envergadura con 10 toneladas de peso y 10 metros de longitud.
Con esta actuación, la infraestructura da un paso decisivo, ya que permite completar los cuatro enlaces de la pasarela de Padre Anchieta, una obra estratégica para la movilidad en el norte de la isla. El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, destacó que los trabajos avanzan "poco a poco" hasta alcanzar su fase final.
La instalación de la pieza no estuvo exenta de complicaciones técnicas. Según explicó Arteaga, las maniobras fueron complejas debido a la inclinación necesaria para colocar el tramo de escaleras, lo que obligó a realizar un trabajo preciso antes de proceder a su soldadura.
Esta actuación forma parte de un proyecto de inversión total de 12 millones de euros. Su objetivo es reorganizar el tráfico en la rotonda de Padre Anchieta, uno de los puntos más congestionados de la TF-5.
Cada día, más de 50.000 vehículos y 20.000 peatones transitan por esa zona, en su mayoría estudiantes de la Universidad de La Laguna. A día de hoy, muchos de ellos deben cruzar la vía a través de hasta doce pasos de peatones, lo que provoca continuas retenciones y aumenta el riesgo para la seguridad vial.
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