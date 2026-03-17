El ITER sustituirá 29 molinos eólicos obsoletos por cinco que producen más energía

El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), dependiente del Cabildo de Tenerife, y Enel Green Power España (EGPE), filial de Endesa, firmaron un convenio para aumentar la potencia de los parques eólicos ubicados en Granadilla de Abona, además de reducir el impacto visual de los aerogeneradores. Para ello, se procederá a la paulatina sustitución de 29 molinos eólicos por cinco de última generación que producirán el doble de megavatios.

Este es un nuevo paso en un proyecto que permitirá modernizar el equipamiento del parque ubicado en la empresa del Cabildo mediante la integración en una única actuación de adecuación tecnológica. La iniciativa persigue mejorar la eficiencia energética, reducir el impacto territorial y simplificar los procesos administrativos vinculados a la tramitación y ejecución de las nuevas infraestructuras planificadas.

Rosa Dávila durante sus palabras en el ITER de Granadilla / María Pisaca

La actuación se enmarca en la colaboración público-privada que ambas entidades mantienen desde hace décadas en el ámbito del desarrollo eólico en la Isla, a través de la Agrupación de Interés Económico Eólicas de Tenerife, creada para promover la investigación, la explotación y el aprovechamiento de los recursos derivados de esta energía renovable.

El documento firmado analiza la posible unificación de los permisos de acceso y conexión, la integración de los parques existentes en un único proyecto y la evaluación de distintas configuraciones tecnológicas para la futura instalación. También prevé la realización de estudios técnicos, económicos, jurídicos y ambientales para determinar la viabilidad global de la actuación.

Sustitución de aerogeneradores

El proyecto de repotenciación contempla la sustitución de los aerogeneradores actuales por cinco nuevas máquinas de mayor potencia y eficiencia, además de la optimización de su disposición y de la infraestructura eléctrica asociada. Con ello se busca incrementar la producción energética y prolongar la vida útil.

Durante la firma, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, e Isabel Ayuso, directora de desarrollo de nuevos proyectos Endesa Green Power España, coincidieron en destacar la importancia de la cooperación institucional y empresarial para avanzar en la transición energética en Canarias, especialmente en un contexto en el que la modernización de instalaciones ya existentes se considera una herramienta clave para aumentar la penetración de energías renovables sin incrementar de forma significativa la ocupación del territorio.

La firma de este acuerdo permitirá ahora avanzar hacia una nueva fase, centrada en la definición técnica del proyecto, la tramitación administrativa y ambiental y el análisis de la fórmula jurídica y económica más adecuada para su desarrollo, en función de los resultados de los estudios en marcha.

Rosa Dávila subrayó que el proyecto permitirá generar más energía limpia y eficiente. A su juicio, la iniciativa demuestra que «desarrollo sostenible y respeto al paisaje pueden ir de la mano». Reiteró un «compromiso firme» con la sostenibilidad y la descarbonización para convertir Tenerife en un referente en energías renovables.

Isabel Ayuso, por su parte, resaltó que esta colaboración permitirá afrontar de forma conjunta los retos derivados del proceso, además de reforzar la eficiencia de los parques eólicos y, por último, seguir impulsando el desarrollo de nuevas energías renovables, en línea con el compromiso que mantiene la compañía con la transición energética en Canarias.

Avance hacia la soberanía energética

Tenerife impulsa su soberanía energética con la renovación del parque eólico de Granadilla. La Isla quiere ganar autonomía y reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Ese es uno de los objetivos para renovar el parque de Granadilla, una de las instalaciones pioneras de la energía eólica en Canarias. El proyecto prevé una inversión de 20 millones de euros y la repotenciación permitirá alcanzar hasta 12,7 megavatios.

El ITER llega a gestionar en momentos punta hasta 105 magavatios de potencia instalada, una capacidad que podría cubrir cerca de un tercio de la demanda energética de Tenerife. El Cabildo mantiene la estrategia de aumentar la penetración de las renovables y avanzar hacia un modelo más autosuficiente.

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En esa hoja de ruta defiende también la necesidad de incorporar sistemas de almacenamiento energético que permitan aprovechar toda la producción eólica y fotovoltaica y evitar pérdidas de energía por las limitaciones actuales de la red. El consejero insular de Innovación, Juan José Martínez, remarcó que «esperamos que se resuelva pronto la regulación estatal sobre la capacidad de avanzar en el almacenamiento de baterías». La falta de la misma causa en la actualidad la pérdida de un 14% de la producción.