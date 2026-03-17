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De Güímar a TikTok: el vídeo de Hiperdino que recrea la Super Bowl de Bad Bunny

Los trabajadores del Hiperdino de Güímar recrearon la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl con la encargada emulando al cantante y el resto como bailarines

Un momento del vídeo de los trabajadores de Hiperdino

Un momento del vídeo de los trabajadores de Hiperdino / El Día

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

Un grupo de trabajadores del Hiperdino de Güímar ha revolucionado TikTok con una divertida recreación de la actuación de la Super Bowl de Bad Bunny, pero a su manera.

Con los pasillos del supermercado como escenario improvisado, los empleados se lanzaron a imitar la actuación del artista al ritmo de Tití me preguntó, una de sus canciones más conocidas. La encargada imitaba al cantante y el resto hacian de bailarinas. Pero si algo hace especial a esta versión es su toque 100% canario.

Entre paso y paso, los protagonistas no dudaban en presumir de producto local: latas de Dorada en la mano, sombreros de Clipper y como no las estanterías llenas de productos del propio Hiperdino formaban parte del atrezzo de esta peculiar actuación.

El resultado es una mezcla de parodia, orgullo isleño y creatividad que demuestran que no es necesario un gran escenario para poder montar un buen espectáculo y pasar un rato divertido.

En redes sociales, el vídeo no ha tardado en generar reacciones, con usuarios que aplauden el buen rollo del equipo y el ingenio para para adaptar uno de los espectáculos más vistos del mundo a la realidad en un supermercado en Tenerife.

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Y aunque el nivel ha estado muy alto, para la próxima edición solo falta una invitada estrella: Lady Gaga.

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