Hasta 200 euros de multa por este error con las luces del vehículo: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

La Dirección General de Tráfico (DGT) junto a las agentes buscan concienciar a los conductores para aumentar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras tinerfeñas y del resto del país. Para ello, emplean campañas de vigilancia y utilizan las redes sociales como altavoz para recordar simples gestos que pueden marcar la diferencia al volante.

La Guardia Civil se ha encargado de recordar a los conductores a través de una publicación en X de la importancia de circular con las luces, incluso durante el día, para mejorar la seguridad vial. Un gesto que, según diferentes estudios, puede marcar la diferencia para evitar un accidente. "Está demostrado que los coches que circulan con luces encendidas son percibidos mucho mejor por los demás usuarios", aseguran.

Hasta 100 metros más de visibilidad

"Un estudio realizado para la DGT en 2007 por el Departamento de Seguridad Pasiva del IDIADA demostró que, incluso en las mejores condiciones de visibilidad (al mediodía, en una carretera mixta, rodeada de vegetación y cielo a partes iguales), un vehículo con luces se detecta más de 100 metros antes que un vehículo de color negro y sin luces", asegura.

Tal y como muestra la imagen que acompaña al post de la Guardia Civil, un vehículo con luces encendidas puede verse hasta a 240 metros, mientras que otros sin iluminación no se perciben con tanta antelación y más dependiendo el momento del día.

Desde 2011, todos los vehículos nuevos en la Unión Europea incorporan luces de circulación diurna (DRL), que se activan de manera automática al arrancar. Su función es hacer al vehículo más visible para el resto de usuarios que circulen por la vía. Sin embargo, la DGT recomienda a los coches anteriores a ese año utilizar luces de cruce durante el día.

¿Cuándo es obligatorio llevar las luces del vehículo?

Según el artículo 43 de la Ley de Seguridad Vial: "los vehículos que circulen entre la puesta y la salida del sol, o a cualquier hora del día en los túneles y demás tramos de vía afectados por la señal túnel, deben llevar encendido el alumbrado que corresponda, en los términos que reglamentariamente se determine".

Hay situaciones en las que no encender las luces puede acarrear una multa de hasta 200 euros, pero sin pérdida de puntos del carné de conducir.

Aunque la DGT recomienda usar siempre las luces de corto alcance, también conocidas como luces de cruce, para mejorar la visibilidad y evitar deslumbramientos, existen situaciones en las que su uso es obligatorio incluso de día. Según la normativa, los conductores deben encenderlas en los siguientes casos:

Al circular por túneles o pasos inferiores

En carriles reversibles, adicionales o habilitados en sentido contrario al habitual

al habitual Cuando haya niebla, nieve o lluvias intensas

Siempre que se circule en motocicleta

¿Me pueden multar por utilizar las luces de carretera o luces largas? / NEOMotor

Sanciones por el uso incorrecto de las luces

No solo no encender las luces es motivo de sanción, ya que usar mal el alumbrado también es sancionable. Los conductores que utilicen las luces largas cuando no corresponda se enfrentan a sanciones de 100 euros. Además, utilizar las luces antiniebla cuando no es necesario también está sancionado con 200 euros.

Si las autoridades detectan que el vehículo circula con alguna luz fundida, las multas a las que se enfrentan los conductores son de 200 euros. La sanción será la misma para la luz de freno, la de los intermitentes, las luces de posición, las largas, las cortas o la luz de la matrícula.