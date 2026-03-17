Granadilla será el primer municipio de Tenerife libre de vertidos al mar

La depuradora de Los Letrados está en funcionamiento desde el pasado 4 de febrero y permite a Granadilla de Abona avanzar hacia el vertido cero, con la previsión de convertirse antes de agosto en el primer municipio de Tenerife libre de vertidos al mar.

La nueva infraestructura, en cuya construcción y puesta en servicio se han invertido 17,6 millones de euros, mejorará el saneamiento del municipio, evitará vertidos al litoral y permitirá reutilizar el agua depurada para uso agrícola.

San Isidro ya depura sus aguas residuales en esta instalación. En las próximas semanas, una vez concluyan las obras de impulsión, también se incorporarán las poblaciones de la costa como El Médano y Los Abrigos.

La puesta en marcha de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Los Letrados se enmarca en la estrategia insular para mejorar el sistema de saneamiento y depuración, así como resolver los problemas de vertidos de los últimos años en el litoral. Sin olvidar que proporciona al campo agua regenerada de calidad. Entre las actuaciones previstas o en marcha figuran también la depuradora del Oeste, la de Arona-San Miguel, la de Adeje-Arona, la del Valle de Güímar y las obras ya licitadas para La Orotava y Acentejo.

Colaboración con Acuaes

El proyecto de Los Letrados ha sido desarrollado en colaboración con el ente estatal Acuaes y el Gobierno de España –233,5 millones de inversión para cinco grandes obras– , dentro de una línea de trabajo centrada en mejorar la gestión del agua, aumentar la reutilización de recursos hídricos y reforzar la sostenibilidad del territorio.

Rafael Peralbo, jefe de área de Acuaes, indicó que «la depuradora comenzó a funcionar con el agua procedente de las medianías de San Isidro». Concretó que «recibimos unos 10.000 metros cúbicos al día».

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, señaló que «esta infraestructura nos permite avanzar con paso firme hacia un modelo de saneamiento más eficiente y sostenible y sitúa a Granadilla como referente en la eliminación de vertidos al mar en la Isla».

Rosa Dávila y Blanca Pérez durante la visita a la Depuradora de LOos Letrados / María Pisaca

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, destacó que la puesta en marcha de Los Letrados «es un paso decisivo en la protección del litoral y en la mejora de la gestión del agua en Tenerife».

El alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, afirmó que «este proyecto marca un antes y un después para el municipio, ya que mejora la calidad ambiental, refuerza la seguridad de la costa y da respuesta a una demanda histórica de los vecinos».

Máximo potencial en depuración

Tenerife alcanzó el mes pasado su máximo histórico en capacidad de depuración de aguas residuales. La puesta en marcha de dos grandes depuradoras, Los Letrados en Granadilla a principios de ese mes y la estación Oeste en Guía de Isora a mediados, elevan la potencialidad del tratamiento de aguas negras para la eliminación de contaminantes a niveles nunca antes vistos en la Isla.

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Las infraestructuras no pasaban de los 25 hectómetros cúbicos en 2019, es decir, 25 millones de metros cúbicos, el 40% de todo el caudal residual que genera Tenerife al año. Ahora ya tiene medios capaces de recibir más de 35 hectómetros, lo que supone más del 50% de todo este afluente que sale de viviendas, comercios, hoteles, apartamentos y el resto de inmuebles conectados a la red de abastecimiento y saneamiento insular. La cobertura se amplía exactamente en más de 80.000 habitantes, en una isla que roza el millón.