La estación de guaguas de Buenavista del Norte amplía su horario de apertura

La estación de guaguas de Buenavista del Norte, en el noroeste de Tenerife, estará operativa toda la semana y amplía su horario de apertura, que pasa a ser de 7:30 a 20:30 horas todos los días. Con ello, la única instalación de este tipo con que cuenta la Isla Baja deja atrás su horario de oficina, ya que hasta ahora operaba de 7:30 a 14:30 horas de lunes a viernes. Una vez que la trabajadora que atendía a los usuarios terminaba su jornada, la estación cerraba sus puertas.

Este avance es fruto de la presión ejercida por los vecinos del municipio, demanda que encontró el apoyo de usuarios y representantes de Intersindical Canarias en la empresa pública de transporte Titsa. Desarrollaron una campaña de recogida de firmas en la que recopilaron unas 500 en apoyo a la petición de adaptar el horario de apertura de la estación de guaguas para usar el interior de la instalación y sus baños.

Más de dos años

El enlace del sindicato en Santa Cruz, Roberto Rodríguez, y el delegado sindical en el municipio, Sergio González, llevaban más de dos años luchando para que este nuevo horario sea una realidad. "Antes, si llovía, había viento o hacía frío los usuarios tenían que esperar a la guagua por fuera desde las dos y media de la tarde", cuenta González.

Después de esos dos años de peticiones, emprendieron la recogida de firmas popular que comenzaron a finales de 2025 "como último cartucho", explica. Recogían firmas en la estación, en las guaguas y entre la población del municipio usuaria del servicio. Recuerda el caso de una vecina de Buenavista del Norte con discapacidad y que, en ocasiones, tuvo que esperar a la guagua por fuera del inmueble en condiciones meteorológicas adversas.

Amago de manifestación

Dos meses después, procedieron a registrarlas en el Ayuntamiento y en las dependencias de Titsa. Además, los viajeros, molestos con la situación de la estación, planearon la convocatoria de una manifestación, que finalmente no fue necesaria porque llegó la ampliación de horario de apertura y uso de la instalación. El representante sindical asegura que el Consistorio colaboró con las gestiones y agradece el trabajo que llevó a cabo la alcaldesa, la socialista Eva García.

La estación de guaguas de Buenavista del Norte fue objeto de una reforma integral hace dos años. "Prácticamente no ha estado abierta nunca fines de semana y festivos. Es nueva, actualmente la más moderna y la que tiene las mejores instalaciones en Tenerife, pero cerrada. No tiene mucha lógica", argumenta el dirigente sindical. Ahora, Sergio González pide a los usuarios que hagan un uso responsable de la estación y "la cuiden, para que esto siga así durante mucho tiempo".

Por su parte, la regidora de Buenavista del Norte, Eva García, recuerda que el grupo de gobierno se reunió con el Cabildo de Tenerife el pasado 6 de marzo "para abordar esta situación y buscar soluciones a las peticiones vecinales". Durante ese encuentro, la alcaldesa también discutió la necesidad de conectar, a través de transporte público, las distintas instalaciones municipales. "Consideramos importante unir el casco con la piscina municipal, un espacio muy utilizado por los vecinos de Buenavista del Norte", demanda.