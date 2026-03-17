¿Cuántos días afectará la borrasca Therese a Tenerife? La Aemet asegura que podría alargarse hasta el lunes

La borrasca Therese se convierte en protagonista del tiempo en Tenerife esta semana, con un episodio de inestabilidad que podría prolongarse hasta el lunes, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La decimonovena borrasca de la actual temporada metereológica, inciada el pasado 1 de septiembre, destaca por su persistencia y por la intensidad de algunos de sus fenómenos asociados, especialmente el viento, ya que ha motivado avisos metereológicos. Aunque también dejará lluvias, temporal marítimo e incluso nieve en las cumbres.

Según ha explicado el delegado de la Aemet en Canarias, David Suárez, el paso de Therese dejará en Tenerife una sucesión de frentes activos entre el jueves y el viernes. Estos avanzarán de oeste a este, afectando con mayor intensidad a las vertientes occidentales y a las zonas de cumbre de la isla.

Durante estos días, se esperan precipitaciones en forma de chubascos, que podrían adquirir carácter tormentoso en algunos momentos. Además, no se descarta nieve en cotas altas del Teide, a partir de los 1.800 o 2.000 metros de altitud, junto a un empeoramiento del estado de la mar.

Previsión del fin de semana: precipitaciones moderadas a fuertes

De cara al fin de semana, la situación podría complicarse aún más en Tenerife y en el resto del Archipiélago con el acercamiento del centro de la borrasca, lo que aumentará la inestabilidad atmosférica. En este escenario, las lluvias podrían intensificarse y alcanzar intensidad moderada o fuerte en distintos puntos de las Islas, especialmente en las de mayor relieve.

No obstante, desde la Aemet precisan que entre el paso de los distintos frentes podrían registrarse periodos de relativa calma, sin avisos activos por precipitaciones.

Aunque por ahora los avisos por lluvia se mantienen en nivel amarillo en Canarias, la evolución de Therese podría obligar a revisarlos en los próximos días. De hecho, este sistema ya cumple criterios de borrasca de gran impacto debido a la activación del nivel naranja por viento. Además, la orografía de Tenerife o La Palma podría provocar que se superen puntualmente los umbrales previstos.

La actual temporada meteorológica ya es de récord desde que en 2018 se comenzó a nombrar a las borrascas, alcanzando las 19 y superando las 17 registradas en el periodo 2023-2024.

De cara a las próximas semanas, David Suárez no descarta la llegada de nuevas borrascas a Canarias. La primavera es una época especialmente activa, ya que el anticiclón de las Azores aún no está plenamente reforzado, lo que favorece la entrada de sistemas atlánticos.

En este contexto, aún quedan dos nombres disponibles en la lista oficial —Vitor y Wilma— antes de que se active un listado adicional en caso de ser necesario.