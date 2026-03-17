Christian Gálvez pregonará la Semana Santa adejera de 28 días

El Ayuntamiento de Adeje, en colaboración con las parroquias del municipio, configura un programa de Semana Santa que pretende situar al municipio como referente en el calendario religioso y cultural de la Isla. La agenda se inició con el IV Vía Crucis del Pueblo, y a partir del sábado continuará con el ciclo de conferencias ‘Historia, ciencia y misterios del cristianismo’, varias exposiciones temáticas y la representación de ‘La Pasión de Adeje’, prevista para el viernes 3 de abril.

El pregonero de la Semana Santa adejera de este año será el presentador y escritor Christian Gálvez, quien además presentará su nueva novela He vencido al mundo. La traición de un amigo. El conflicto de una madre. La fe de un centurión. Será el sábado, a las siete de la tarde y en la Iglesia de Santa Úrsula, del casco del municipio.

El alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, explica que «a lo largo de los años, Adeje, gracias a las personas que trabajan y hacen posible nuestra Semana Santa, ha logrado consolidar este encuentro como un espacio religioso, pero también social. Se hace comunidad, se practica la unión de nuestros pueblos y se establecen lugares comunes en los que podemos profundizar en nuestras creencias y espiritualidad».

La representación de ‘La Pasión’ tendrá lugar el 3 de abril

La programación cultural se concentrará, principalmente, entre los días 21 y el 26, con el II Ciclo de Conferencias ‘Historia, ciencia y misterios del cristianismo’, comisariadas por José Gregorio González Gutiérrez. Las charlas se desarrollarán en el Espacio de Historia y Arte El Barranco, donde se ubicarán dos exposiciones, una sobre las apariciones marianas y la segunda, sobre los rostros de Jesús. Además, el convento de Adeje acogerá una muestra de los pasos de Semana Santa con paneles explicativos de cada uno.

La Semana Santa en Adeje alcanzará su tramo principal entre el 28 de marzo y el 5 de abril, con el inicio de los actos de Ramos, las celebraciones del Triduo de Nuestra Señora de la Encarnación, el Santo Encuentro, el Mandato, el Santo Entierro, la Procesión del Silencio, la Vigilia Pascual y las Eucaristías de Pascua. Como cita destacada, el 3 de abril tendrá lugar ‘La Pasión de Adeje’, con inicio en procesión y teatralización en la Calle Grande, además de su retransmisión por televisión y plataformas digitales.

Este año, tras la solemne eucaristía de Pascua de Resurrección, que tendrá lugar el domingo, 5 de abril a las 11 de la mañana, se incorporará la procesión de la nueva talla de Nuestro Señor Jesús Resucitado, una imagen a tamaño natural tallada en madera de cedro real y acabado de policromía al óleo, obra del imaginero y escultor cordobés José Antonio Cabello, que se incorpora al patrimonio del municipio. La procesión estará acompañada por la Banda del Patronato Musical de la Villa de Adeje y su recorrido será desde la Iglesia de Santa Úrsula hasta la plaza de la Cruz del Llano y regreso a la parroquia.

Algunas de las procesiones han sufrido cambios en su recorrido en esta edición debido a las obras de mejora y rehabilitación que se están acometiendo en la Avenida Constitución. El cierre del calendario se completará con la Rogativa y clausura del año lustral, el 19 de abril, desde la parroquia de Santa Úrsula hasta la Iglesia de San Sebastián.