Adeje
Christian Gálvez pregonará la Semana Santa adejera de 28 días
El presentador y escritor pronunciará su pregón el sábado, en la Iglesia de Santa Úrsula
el díae. d.
El Ayuntamiento de Adeje, en colaboración con las parroquias del municipio, configura un programa de Semana Santa que pretende situar al municipio como referente en el calendario religioso y cultural de la Isla. La agenda se inició con el IV Vía Crucis del Pueblo, y a partir del sábado continuará con el ciclo de conferencias ‘Historia, ciencia y misterios del cristianismo’, varias exposiciones temáticas y la representación de ‘La Pasión de Adeje’, prevista para el viernes 3 de abril.
El pregonero de la Semana Santa adejera de este año será el presentador y escritor Christian Gálvez, quien además presentará su nueva novela He vencido al mundo. La traición de un amigo. El conflicto de una madre. La fe de un centurión. Será el sábado, a las siete de la tarde y en la Iglesia de Santa Úrsula, del casco del municipio.
El alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, explica que «a lo largo de los años, Adeje, gracias a las personas que trabajan y hacen posible nuestra Semana Santa, ha logrado consolidar este encuentro como un espacio religioso, pero también social. Se hace comunidad, se practica la unión de nuestros pueblos y se establecen lugares comunes en los que podemos profundizar en nuestras creencias y espiritualidad».
La representación de ‘La Pasión’ tendrá lugar el 3 de abril
La programación cultural se concentrará, principalmente, entre los días 21 y el 26, con el II Ciclo de Conferencias ‘Historia, ciencia y misterios del cristianismo’, comisariadas por José Gregorio González Gutiérrez. Las charlas se desarrollarán en el Espacio de Historia y Arte El Barranco, donde se ubicarán dos exposiciones, una sobre las apariciones marianas y la segunda, sobre los rostros de Jesús. Además, el convento de Adeje acogerá una muestra de los pasos de Semana Santa con paneles explicativos de cada uno.
La Semana Santa en Adeje alcanzará su tramo principal entre el 28 de marzo y el 5 de abril, con el inicio de los actos de Ramos, las celebraciones del Triduo de Nuestra Señora de la Encarnación, el Santo Encuentro, el Mandato, el Santo Entierro, la Procesión del Silencio, la Vigilia Pascual y las Eucaristías de Pascua. Como cita destacada, el 3 de abril tendrá lugar ‘La Pasión de Adeje’, con inicio en procesión y teatralización en la Calle Grande, además de su retransmisión por televisión y plataformas digitales.
Este año, tras la solemne eucaristía de Pascua de Resurrección, que tendrá lugar el domingo, 5 de abril a las 11 de la mañana, se incorporará la procesión de la nueva talla de Nuestro Señor Jesús Resucitado, una imagen a tamaño natural tallada en madera de cedro real y acabado de policromía al óleo, obra del imaginero y escultor cordobés José Antonio Cabello, que se incorpora al patrimonio del municipio. La procesión estará acompañada por la Banda del Patronato Musical de la Villa de Adeje y su recorrido será desde la Iglesia de Santa Úrsula hasta la plaza de la Cruz del Llano y regreso a la parroquia.
Algunas de las procesiones han sufrido cambios en su recorrido en esta edición debido a las obras de mejora y rehabilitación que se están acometiendo en la Avenida Constitución. El cierre del calendario se completará con la Rogativa y clausura del año lustral, el 19 de abril, desde la parroquia de Santa Úrsula hasta la Iglesia de San Sebastián.
El dato. Con valor histórico y artístico: Un patrimonio imaginero creado durante siglos
La Semana Santa de Adeje, documentada desde 1561, tiene un destacado patrimonio imaginero que hoy constituye uno de sus principales valores históricos y artísticos. Entre las obras más significativas figura La Piedad, de la parroquia de Santa Úrsula, realizada por el imaginero sevillano Juan Ventura e incorporada en la primera década del siglo XXI. En Tijoco La Hoya destaca La Dolorosa, obra del escultor tinerfeño Ezequiel de León, datada en los años ochenta del siglo XX. El Cristo de la Buena Muerte, de los talleres Belloso, protagoniza el Vía Crucis del Sábado de Ramos. El Domingo de Ramos procesiona en el casco el Cristo de la Burrita, obra de Juan Abascal, mientras que en Los Olivos lo hace la Oración del Señor en el Huerto, talla de finales del siglo XIX perteneciente a la escuela levantina. El Lunes Santo sobresalen Nuestro Padre Señor Cautivo y Nuestra Señora de la Esperanza, del taller sevillano de Álvarez Duarte, junto al Cristo de las Penas, del cordobés Francisco Romero Zafra. En el Santo Encuentro del Martes Santo destaca el Cristo Nazareno, de Juan Ventura. El Miércoles Santo procesiona el Cristo de la Humildad y la Paciencia, del siglo XVIII, de iconografía procedente de Flandes y atribuida a un taller americano. El Jueves Santo, en la procesión del Mandato, sobresale un Cristo crucificado de 1665, atribuido a Francisco Alonso de la Raya, acompañado por un San Juan de escuela madrileña del siglo XIX y el Señor de la Cena, de Juan Abascal. El Viernes Santo, el Cristo Yacente, de los talleres Belloso y restaurado por José Luis de León, en la procesión del Santo Entierro con la Magdalena, atribuida a la escuela canaria, y los Santos Varones, de Juan Ventura. El día culmina con la Virgen de los Dolores, de Abascal.
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