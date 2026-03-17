La cafetería de este municipio de Tenerife donde los bocadillos XXL sorprenden por su tamaño y relleno a precios económicos

En Tenerife, más concretamente en el municipio de Güímar, hay un bar que se ha convertido en un auténtico clásico del municipio. Se trata de Cafetería Dulcería San Pedro, un clásico en el municipio que continúa conquista a sus clientes por el tamaño y la calidad de sus bocadillos.

Los creadores de contenido gastronómico @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento recientemente y no han dudado en compartir la experiencia con todos sus seguidores. "Estamos flipando con el tamaño de estos bocadillos", comentan al principio del vídeo.

Bocadillos XXL

El local, situado en la Plaza de San Pedro, es conocido por muchos vecinos como "el bar de Ignacio", haciendo referencia a uno de sus históricos responsables que "ya está algo malito pero siempre anda por allí, ahora Mary lleva las riendas y siguen llenando la barriga de los Guimareros", explican.

Uno de los aspectos que llamó su atención fue tanto el tamaño como el relleno de los bocadillos, exponiendo las lonchas de lomo que sobresalen del croissant que probó Jonay. "Este lugar es famosísimo de años por el tamaño de sus bocadillos, aquí medio bocadillo es el tamaño de uno entero en otro lado", aseguran.

Entre las opciones que ofrece el local, probaron el bocadillo de pollo, el de tortilla y el croissant de lomo, donde las raciones de lomo eran enormes y llevaba tres. "Este sitio tiene fama de tener raciones enormes", comentan.

Precios muy económicos

Otro de los aspectos mejor valorados del establecimiento son sus precios competitivos, ya que teniendo en cuenta el tamaño de las raciones que sirven son bajos. En su visita, los creadores de contenido pagaron 25,50 euros en total. Tanto los bocadillos como el croissant tenían un precio de 4,50 euros, un precio muy ajustado teniendo en cuenta el tamaño y el relleno que ofrecen.

Además de los bocadillos, el establecimiento también ofrece zumos naturales como el de fresa con plátano o naranja con papaya. "Aquí todo es XL", bromean.

Horario y ubicación

Cafetería Dulcería San Pedro se encuentra en la Plaza de San Pedro, 9, en Güímar. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y destacan la cantidad que sirven a precios económicos.

Abre de miércoles a viernes de 8:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 22:00 horas, mientras que los sábados y domingos reduce su horario y ofrece servicio de 9:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas. Lunes y martes la cafetería permanece cerrado por descanso del personal.