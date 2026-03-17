El Cabildo activa el PEIN ante la llegada de la borrasca Therese que afectara a Tenerife hasta el próximo domingo

El Cabildo de Tenerife ha activado de forma preventiva el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de Alerta, ante la previsión de un fenómeno meteorológico adverso que afectará a la isla durante gran parte de la semana, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) .

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha asegurado que "actuamos con anticipación para garantizar la seguridad de la población ante una situación meteorológica adversa que puede tener impacto en distintos puntos de la isla. Pedimos a la ciudadanía máxima prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento la información oficial".

Las previsiones apuntan a que la borrasca se situará sobre la mitad occidental del archipiélago durante el fin de semana, con incidencia directa en Tenerife, en un contexto de alerta por vientos y fenómenos costeros, así como prealertas por lluvias, tormentas e inundaciones.

Ante este escenario se prevé que la mayor afección pueda localizarse en los municipios del suroeste de la isla, desde Santiago del Teide hasta Arico, además de todo el norte y cumbres. La zona metropolitana también podría verse afectada aunque en menor medida.

Unas chicas se protegen de la lluvia en Santa Cruz de Tenerife. / Arturo Jiménez / t

Las rachas de viento pueden superar los 100km/h y la acumulación de lluvias podría situarse por encima de los 300 litros por metro cuadrado. La cota de nieve se situa según los modelos en los 1800 metros.

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha señalado que "la activación del PEIN permite coordinar todos los recursos insulares y adoptar medidas preventivas ante riesgos como desprendimientos, inundaciones o afecciones en el litoral. Es fundamental que la población respete las restricciones y adopte medidas de autoprotección".

Medidas y restricciones

La activación del PEIN entrará en vigor a partir de las 15:00 horas del miércoles 18 de marzo e incluye, entre otras medidas:

El cierre al tráfico de la carretera TF-445 de acceso a Punta de Teno.

Prohibición de acceso a senderos, pistas forestales, áreas recreativas y zonas de alta montaña, incluyendo el Parque Nacional del Teide y los Espacios Naturales Protegidos.

Suspensión de actividades culturales, deportivas y de pública concurrencia al aire libre, con especial incidencia en eventos como la Tenerife Bluetrail.

Imagen de archivo de una palmera azotada por el viento. / ED

Estas medidas buscan minimizar riesgos ante posibles episodios de viento, lluvias intensas, oleaje y situaciones de inestabilidad en zonas sensibles del territorio insular.

Recomendaciones a municipios y población

El Cabildo ha recomendado a los ayuntamientos la activación de sus Planes de Emergencia Municipal (PEMU) y la adopción de medidas preventivas, especialmente en zonas inundables, litorales y áreas de gran afluencia .

Entre las principales recomendaciones destacan:

Reforzar la vigilancia en zonas costeras y puntos críticos.

Revisar infraestructuras, cauces de barrancos y redes de saneamiento.

Asegurar mobiliario urbano y elementos susceptibles de ser desplazados por el viento.

Mal tiempo, oleaje en El Pris. / María Pisaca

A la población se le pide evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de realizarlos, extremar la precaución, así como seguir en todo momento las indicaciones de protección civil .

Dispositivo insular activado

El Cabildo mantendrá alertados todos los recursos insulares, tanto ordinarios como extraordinarios, para intervenir de forma inmediata si la situación lo requiere .

Asimismo, se recuerda a la ciudadanía la importancia de mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.