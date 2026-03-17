La borrasca Therese pone en alerta a Tenerife por fuertes vientos y oleaje

Quedan apenas horas para que la borrasca Therese llegue a Canarias y el archipiélago ya comienza a prepararse. El Gobierno regional, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de alerta por viento en las islas occidentales y Gran Canaria, así como la prealerta por este mismo fenómeno en Fuerteventura y Lanzarote, una situación que comenzará a partir de las 06:00 horas de este miércoles. Una situación a la que se une la alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago.

Precisamente, es durante esta jornada cuando comenzarán a notarse los efectos de la borrasca, que se intensificarán de forma drástica el jueves.

La Institución regional ha tomado esta decisión en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Vientos fuertes

En concreto, se espera viento de componente oeste, moderado con intervalos de fuerte, que podrá alcanzar y superar los 70 kilómetros por hora desde la mañana del miércoles.

En la jornada del jueves se irá intensificando. En la mañana, rolará progresivamente al suroeste, con rachas que ya podrán alcanzar y superar los 90 kilómetros por hora, y que afectarán principalmente a las zonas expuestas en cumbres, medianías altas y otros lugares donde suele producirse la aceleración del viento.

Zonas afectadas

El Hierro , especialmente en las zonas altas de El Golfo y en el entorno de El Pinar, sin que puedan descartarse en otras zonas de la isla.

, especialmente en las zonas altas de El Golfo y en el entorno de El Pinar, sin que puedan descartarse en otras zonas de la isla. La Palma , en Puntagorda y Garafía hasta las cumbres de La Caldera de Taburiente, prolongándose la zona de principal afectación por El Paso y Cumbre Vieja hasta Fuencaliente, e incluyendo las medianías del este de la isla.

, en Puntagorda y Garafía hasta las cumbres de La Caldera de Taburiente, prolongándose la zona de principal afectación por El Paso y Cumbre Vieja hasta Fuencaliente, e incluyendo las medianías del este de la isla. La Gomera , en Alojera hasta Chipude y La Meseta de Vallehermoso, extendiéndose por las cumbres centrales de la isla y llegando al litoral sureste, desde San Sebastián hasta Playa de Santiago.

, en Alojera hasta Chipude y La Meseta de Vallehermoso, extendiéndose por las cumbres centrales de la isla y llegando al litoral sureste, desde San Sebastián hasta Playa de Santiago. Tenerife , en las cumbres del noroeste y hasta Las Cañadas y El Teide, prolongándose la zona de principal afectación hasta Izaña; también en el litoral del Santa Cruz y El Rosario, y cumbres del macizo de Anaga.

, en las cumbres del noroeste y hasta Las Cañadas y El Teide, prolongándose la zona de principal afectación hasta Izaña; también en el litoral del Santa Cruz y El Rosario, y cumbres del macizo de Anaga. Gran Canaria , por toda la línea central de cumbres y las medianías altas del nordeste, desde las cumbres de Firgas y Moya hasta la parte alta del Barranco de Guayadeque.

, por toda la línea central de cumbres y las medianías altas del nordeste, desde las cumbres de Firgas y Moya hasta la parte alta del Barranco de Guayadeque. En Fuerteventura y Lanzarote la intensidad del viento será algo menor, aunque pudiéndose alcanzar y superar rachas de 70 km/h desde la tarde del miércoles, y volviendo a repuntar en la tarde del jueves.

Fenómenos costeros

Por su parte, la alerta por oleaje comenzará a partir de las 15:00 horas de este miércoles. En este caso, se prevé mar combinada del noroeste, de entre 4 y 5 metros de altura significativa, por lo que se puede prever la aparición de olas aisladas de hasta el doble de esa altura. Componente importante de viento del suroeste, de fuerza 7 (50 a 61 kilómetros/hora), en la mar combinada, con período largo del oleaje, de más 12 segundos.

Ya desde el miércoles afectará especialmente al noroeste y norte de la isla de El Hierro; al oeste, norte y nordeste de la isla de La Palma; al oeste y norte de las islas de La Gomera y Tenerife; al norte y noroeste de Gran Canaria; y al litoral abierto al oeste y norte de las islas de Fuerteventura y Lanzarote.

El jueves, la dirección del oleaje aumenta la componente suroeste, afectando con mayor intensidad a las costas abiertas al suroeste, e incluso a partes abiertas al sur y sureste, que normalmente están a resguardo del oleaje dominante.

Horario de las pleamares

Los horarios de las pleamares son:

Miércoles, de 12:50 a 13:15

Jueves, de 01:00 a 01:25 y de 13:25 a 13:50

Viernes, de 01:35 a 02:00 y 14:00 a 14:25

Lluvias y tormentas

La borrasca Therese también ha obligado al Gobierno de Canarias a activar la prealerta por lluvias y tormentas en las islas desde las 07:00 horas del miércoles. En este caso, la previsión indica que habrá un episodio de lluvias persistentes e intensas que afectará especialmente a las vertientes orientadas al norte y al noroeste de las islas montañosas, aunque pueden esperarse precipitaciones en cualquier momento en todos los puntos de las islas. SIn descartarse la presencia de tormentas.

Las precipitaciones comenzarán por el noroeste y oeste de La Palma ya desde la mañana del miércoles, extendiéndose a lo largo de la mañana por la isla de El Hierro, con especial afectación en la zona de cumbres, y por el norte de la isla de Tenerife y, de manera más débil y dispersa, el norte y el oeste de la isla de Gran Canaria. Por la tarde, la inestabilidad atravesará, entrando desde el suroeste, las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Los mayores acumulados se registrarán en el cuadrante noroeste de La Palma y en la comarca de Acentejo, en Tenerife, donde podrán alcanzarse y superarse los 30 mm en 24 horas, con intensidades de más de 10 mm en 1 hora.

Varias personas se guarecen de las lluvias intensas durante la borrasca Regina, en Canarias. / MARIA PISACA

El jueves, y ya desde por la mañana, las lluvias serán más intensas y persistentes, y comenzarán afectando una vez más a la isla de La Palma por el noroeste y las cumbres, para extenderse a lo largo de la mañana por toda la isla, con fuertes intensidades que podrán alcanzar y superar los 25 mm en una hora, especialmente en la mitad norte.

Ya por la tarde afectarán también con intensidad a las islas de El Hierro, especialmente a la zona de El Golfo, y a la totalidad de la isla de La Gomera, extendiéndose asimismo por Tenerife, con especial afectación en las cumbres centrales y el noroeste de la isla, así como en el extremo nordeste, en el macizo de Anaga; en todas estas zonas podrán alcanzarse y superarse los 25 mm de precipitación en una hora. Por la noche, las lluvias alcanzarán con intensidad la isla de Gran Canaria, especialmente las cumbres centrales y occidentales de la isla.

Los mayores acumulados se registrarán en el norte de La Palma y el entorno de La Caldera de Taburiente, así como en las cumbres y medianías altas de Tenerife, donde podrán superarse los 60 mm en 12 horas.