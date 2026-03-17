La borrasca Therese pone en alerta a Tenerife por fuertes vientos y oleaje
La isla también estará en prealerta por lluvias y tormentas desde el miércoles
Quedan apenas horas para que la borrasca Therese llegue a Canarias y el archipiélago ya comienza a prepararse. El Gobierno regional, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de alerta por viento en las islas occidentales y Gran Canaria, así como la prealerta por este mismo fenómeno en Fuerteventura y Lanzarote, una situación que comenzará a partir de las 06:00 horas de este miércoles. Una situación a la que se une la alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago.
Precisamente, es durante esta jornada cuando comenzarán a notarse los efectos de la borrasca, que se intensificarán de forma drástica el jueves.
La Institución regional ha tomado esta decisión en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Vientos fuertes
En concreto, se espera viento de componente oeste, moderado con intervalos de fuerte, que podrá alcanzar y superar los 70 kilómetros por hora desde la mañana del miércoles.
En la jornada del jueves se irá intensificando. En la mañana, rolará progresivamente al suroeste, con rachas que ya podrán alcanzar y superar los 90 kilómetros por hora, y que afectarán principalmente a las zonas expuestas en cumbres, medianías altas y otros lugares donde suele producirse la aceleración del viento.
Zonas afectadas
- El Hierro, especialmente en las zonas altas de El Golfo y en el entorno de El Pinar, sin que puedan descartarse en otras zonas de la isla.
- La Palma, en Puntagorda y Garafía hasta las cumbres de La Caldera de Taburiente, prolongándose la zona de principal afectación por El Paso y Cumbre Vieja hasta Fuencaliente, e incluyendo las medianías del este de la isla.
- La Gomera, en Alojera hasta Chipude y La Meseta de Vallehermoso, extendiéndose por las cumbres centrales de la isla y llegando al litoral sureste, desde San Sebastián hasta Playa de Santiago.
- Tenerife, en las cumbres del noroeste y hasta Las Cañadas y El Teide, prolongándose la zona de principal afectación hasta Izaña; también en el litoral del Santa Cruz y El Rosario, y cumbres del macizo de Anaga.
- Gran Canaria, por toda la línea central de cumbres y las medianías altas del nordeste, desde las cumbres de Firgas y Moya hasta la parte alta del Barranco de Guayadeque.
- En Fuerteventura y Lanzarote la intensidad del viento será algo menor, aunque pudiéndose alcanzar y superar rachas de 70 km/h desde la tarde del miércoles, y volviendo a repuntar en la tarde del jueves.
Fenómenos costeros
Por su parte, la alerta por oleaje comenzará a partir de las 15:00 horas de este miércoles. En este caso, se prevé mar combinada del noroeste, de entre 4 y 5 metros de altura significativa, por lo que se puede prever la aparición de olas aisladas de hasta el doble de esa altura. Componente importante de viento del suroeste, de fuerza 7 (50 a 61 kilómetros/hora), en la mar combinada, con período largo del oleaje, de más 12 segundos.
Ya desde el miércoles afectará especialmente al noroeste y norte de la isla de El Hierro; al oeste, norte y nordeste de la isla de La Palma; al oeste y norte de las islas de La Gomera y Tenerife; al norte y noroeste de Gran Canaria; y al litoral abierto al oeste y norte de las islas de Fuerteventura y Lanzarote.
El jueves, la dirección del oleaje aumenta la componente suroeste, afectando con mayor intensidad a las costas abiertas al suroeste, e incluso a partes abiertas al sur y sureste, que normalmente están a resguardo del oleaje dominante.
Horario de las pleamares
Los horarios de las pleamares son:
- Miércoles, de 12:50 a 13:15
- Jueves, de 01:00 a 01:25 y de 13:25 a 13:50
- Viernes, de 01:35 a 02:00 y 14:00 a 14:25
Lluvias y tormentas
La borrasca Therese también ha obligado al Gobierno de Canarias a activar la prealerta por lluvias y tormentas en las islas desde las 07:00 horas del miércoles. En este caso, la previsión indica que habrá un episodio de lluvias persistentes e intensas que afectará especialmente a las vertientes orientadas al norte y al noroeste de las islas montañosas, aunque pueden esperarse precipitaciones en cualquier momento en todos los puntos de las islas. SIn descartarse la presencia de tormentas.
Las precipitaciones comenzarán por el noroeste y oeste de La Palma ya desde la mañana del miércoles, extendiéndose a lo largo de la mañana por la isla de El Hierro, con especial afectación en la zona de cumbres, y por el norte de la isla de Tenerife y, de manera más débil y dispersa, el norte y el oeste de la isla de Gran Canaria. Por la tarde, la inestabilidad atravesará, entrando desde el suroeste, las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Los mayores acumulados se registrarán en el cuadrante noroeste de La Palma y en la comarca de Acentejo, en Tenerife, donde podrán alcanzarse y superarse los 30 mm en 24 horas, con intensidades de más de 10 mm en 1 hora.
El jueves, y ya desde por la mañana, las lluvias serán más intensas y persistentes, y comenzarán afectando una vez más a la isla de La Palma por el noroeste y las cumbres, para extenderse a lo largo de la mañana por toda la isla, con fuertes intensidades que podrán alcanzar y superar los 25 mm en una hora, especialmente en la mitad norte.
Ya por la tarde afectarán también con intensidad a las islas de El Hierro, especialmente a la zona de El Golfo, y a la totalidad de la isla de La Gomera, extendiéndose asimismo por Tenerife, con especial afectación en las cumbres centrales y el noroeste de la isla, así como en el extremo nordeste, en el macizo de Anaga; en todas estas zonas podrán alcanzarse y superarse los 25 mm de precipitación en una hora. Por la noche, las lluvias alcanzarán con intensidad la isla de Gran Canaria, especialmente las cumbres centrales y occidentales de la isla.
Los mayores acumulados se registrarán en el norte de La Palma y el entorno de La Caldera de Taburiente, así como en las cumbres y medianías altas de Tenerife, donde podrán superarse los 60 mm en 12 horas.
Recomedaciones
Antes esta situación meteorológica, el Gobierno de Canarias insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección:
Por vientos
- Cierre puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales.
- Retire de balcones y azoteas las macetas y todos los objetos que puedan caer a la calle.
- Revise las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros.
- Evite salir de excursión o de acampada hasta que no se reestablezca la normalidad.
- Procure aplazar los desplazamientos por carretera y en caso de hacerlos extreme las precauciones. Se recomienda el uso de transporte público.
- Las motos y los vehículos de grandes dimensiones que ofrecen una gran superficie de contacto con el viento (camiones, furgonetas, vehículos con remolque o roulotte) corren el peligro de volcar ante vientos transversales.
- Evite caminar por jardines o zonas arboladas.
- Aléjese de muros, casas viejas, andamios, letreros luminosos, vallas publicitarias y demás estructuras que puedan ser derribadas por el viento.
- Aléjese de los postes de luz y torres de tensión, son peligrosos.
- Procure alejarse de la costa (playas, paseos marítimos, espigones de muelles, etc.) para evitar ser golpeado o arrastrado por la acción de las olas.
- Circule despacio y con precaución ante la posible presencia de obstáculos en la vía o golpes de viento que le hagan perder el control de su vehículo, especialmente en los adelantamientos.
Por fuerte oleaje
- Proteja su vivienda ante la posible invasión del agua del mar.
- No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas.
- Evite la pesca en zonas de riesgo.
- No circule con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa.
- Nunca se bañe en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales.
- Evite bañarse en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento.
- Evite realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampe en la playa cuando haya alerta por temporal de mar.
- Si aprecia cierto oleaje fuera de lo normal no permanezca cerca del mar, ni se acerque aunque se calme de repente.
- Si dispone de embarcación procure asegurar su amarre en un lugar resguardado.
- Si ve a otras personas en sitios peligrosos adviértales del peligro.
- Si cae al agua apártese de donde rompen las olas, pida auxilio y espere a que le rescaten.
- Si intenta salir y es arrastrado por el oleaje, procure calmarse; no nade contracorriente y déjese llevar. Por lo general, las corrientes costeras pierden intensidad en otros tramos y es entonces cuando debe nadar.
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