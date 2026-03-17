Por qué la borrasca que llega a Canarias se llama Therese y no Samuel, la Aemet aclara la polémica

En los últimos días ha circulado la misma pregunta entre aficionados a la meteorología y usuarios de redes sociales: ¿la borrasca que afectará a Canarias se llama Samuel o Therese? La confusión se debe a que ambos nombres figuraban en la lista oficial de la temporada, pero solo uno corresponde finalmente al episodio que se espera en el Archipiélago. La respuesta, según la explicación difundida por AEMET Canarias, es que el nombre correcto es Therese.

El motivo de la confusión está en cómo se asignan los nombres a las borrascas de alto impacto. Hasta hace poco, el nombre que tocaba por orden en la lista era Samuel. Sin embargo, ese nombre fue utilizado antes de que llegara a formarse la borrasca que ahora afectará a las islas. Por ese motivo, el siguiente nombre disponible pasó a ser Therese, que es el que corresponde a este episodio.

Cómo se nombran las borrascas de alto impacto en Europa

El sistema de nombres de las borrascas en Europa sigue una lógica parecida a la que se aplica desde hace años con los ciclones tropicales. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) explica que poner nombre a estos fenómenos facilita la comunicación de avisos, ayuda a que la población los identifique mejor y mejora el seguimiento histórico de cada caso. También señala que, en el caso de los ciclones tropicales, los nombres se eligen con criterios como la facilidad de pronunciación, la utilidad comunicativa y su adecuación en distintos idiomas.

En el caso de España, el sistema de nombramiento de borrascas de gran impacto se enmarca en el llamado Grupo Suroeste europeo, del que forman parte los servicios meteorológicos de Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Andorra y España. Cada temporada se acuerda una lista común de nombres y, cuando una borrasca o dana va a provocar un episodio significativo, el primer servicio meteorológico que prevé emitir avisos de nivel naranja o rojo es el que le asigna el siguiente nombre de esa lista y lo comunica al resto.

Qué condiciones debe cumplir una borrasca para recibir nombre

AEMET precisa que no todas las borrascas reciben nombre. Ese paso se reserva a los episodios con capacidad de generar un impacto importante, en particular cuando se prevén avisos meteorológicos de nivel alto. La finalidad es doble: mejorar la comunicación pública y evitar errores o malentendidos entre organismos oficiales, medios de comunicación y ciudadanía.

La lista de la temporada 2025-2026 del Grupo Suroeste incluye, entre otros, los nombres Samuel y Therese, lo que ayuda a entender por qué surgió la duda. Ambos formaban parte del listado previsto, pero el uso previo de Samuel hizo que la borrasca que ahora se vigila en Canarias tuviera que ser nombrada con el siguiente turno.

Por qué no es Samuel y sí Therese

La clave está, por tanto, en el momento en que se activó oficialmente uno u otro nombre. Según la explicación trasladada por AEMET Canarias, aunque muchos seguidores de la información meteorológica ya se referían a este episodio como Samuel, lo cierto es que ese nombre ya había sido empleado previamente por el Servei Meteorològic Nacional d’Andorra. Al quedar ocupado, la borrasca que afectará a Canarias pasa a identificarse como Therese, que era el siguiente nombre disponible en la secuencia oficial. Esa lógica encaja con el procedimiento general descrito por AEMET para el Grupo Suroeste.

No se trata, por tanto, de que existan dos nombres correctos para una misma borrasca, sino de una confusión previa en torno a la secuencia del listado. El nombre válido dentro del sistema oficial es el que se adjudica cuando se cumplen las condiciones de impacto y se activa formalmente el protocolo entre los servicios meteorológicos del grupo.