La Aemet advierte: la borrasca Therese descargará más de 200 litros por metro cuadrado en Canarias

La borrasca Therese podría dejar lluvias acumuladas de más de 200 litros por metro cuadrado en Canarias durante los días que dure el episodio meteorológico. Así lo ha anunciado este martes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en sus cuenta de X.

Según la previsión de la Aemet, la baja fría aislada se formará al oeste de la Península Ibérica y permanecerá prácticamente estacionaria, lo que provocará un empeoramiento progresivo del tiempo en el Archipiélago.

A partir de este miércoles comenzarán a notarse los primeros efectos en Canarias. Se espera viento intenso de componente oeste, con rachas que podrían superar los 70 km/h, además de un temporal marítimo con olas de hasta 4 metros, especialmente en las islas occidentales.

La llegada de un primer frente frío dejará lluvias moderadas en todo el Archipiélago, que podrían ser persistentes en zonas del norte y oeste de islas como Tenerife o La Palma.

Jueves: el día más adverso con rachas de hasta 90 km/h

El jueves 19 será previsiblemente la jornada más complicada. La borrasca se acercará a Canarias, provocando un giro del viento a componente sur y un aumento significativo de su intensidad.

Las rachas podrían alcanzar o superar los 90 km/h en cumbres y zonas expuestas, lo que incrementa el riesgo de caída de ramas, árboles y posibles daños materiales.

Ese mismo día llegará un segundo frente, más activo, que dejará lluvias localmente fuertes y tormentas, con acumulados de hasta 20-30 mm en una hora y más de 40-60 mm en 12 horas, especialmente en La Palma y en vertientes sur y oeste del resto de islas montañosas.

Además, la cota de nieve bajará hasta los 1.800-2.000 metros, por lo que se esperan nevadas en el Teide y en las cumbres de La Palma.

Fin de semana: lluvias persistentes y acumulados elevados

De cara al viernes 20 y el fin de semana, el escenario más probable es que la borrasca Therese permanezca al noroeste del archipiélago, manteniendo la inestabilidad durante varios días.

Se esperan chubascos intensos, tormentas y viento fuerte, especialmente en vertientes sur y oeste de las islas de mayor relieve, así como un temporal marítimo continuado.

La Aemet recuerda que existe incertidumbre en la predicción a varios días, por lo que los avisos por Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA) podrían actualizarse conforme avance la semana.