Actualización de los avisos de la Aemet: en Tenerife se amplían a nevadas y lluvias

La previsión meteorológica asociada a la borrasca Theresa en Canarias va cambiando por momentos en función de la evolución de la misma. Así, durante la mañana de este martes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos previstos para la jornada del jueves, cuando se prevé lo peor de la dana.

Ese día, la borrasca tocará de lleno en las islas, comenzando por las occidentales, aunque la situación se prevé complicada en todo el archipiélago.

En el caso de Tenerife, la Aemet amplía los avisos, de tal manera que seguirán vigentes los activados para el miércoles por oleaje y viento, que pasa a naranja a partir de las 09:00 horas, y a ellos se añadirán los relacionados con las lluvias abundantes y la nieve.

El resto de islas

En el resto de islas la situación también variará. Lanzarote y Fuerteventura, por ejemplo, que tendrán días tranquilos el miércoles, comenzarán a activar los avisos por viento y fenómenos costeros al mediodía del jueves. El viento, además, será uno de los grandes protagonistas de la jornada también en La Palma y Gran Canaria, que, al igual que Tenerife, pasan a aviso naranja. Así quedan los avisos por islas:

Tenerife : aviso naranja por viento y amarillo por lluvias, nieve y fenómenos costeros

: aviso naranja por viento y amarillo por lluvias, nieve y fenómenos costeros La Palma : aviso naranja por viento y amarillo por lluvias y fenómenos costeros

: aviso naranja por viento y amarillo por lluvias y fenómenos costeros El Hierro : aviso amarillo por lluvias, viento y fenómenos costeros

: aviso amarillo por lluvias, viento y fenómenos costeros La Gomera : aviso amarillo por lluvias, viento y fenómenos costeros

: aviso amarillo por lluvias, viento y fenómenos costeros Gran Canaria : aviso naranja por viento y amarillo por lluvias y fenómenos costeros

: aviso naranja por viento y amarillo por lluvias y fenómenos costeros Lanzarote : aviso amarillo por lluvias y fenómenos costeros

: aviso amarillo por lluvias y fenómenos costeros Fuerteventura: aviso amarillo por lluvias y fenómenos costeros

Previsión para el jueves

La previsión del tiempo para el jueves en Canarias, día en el que se espera que Theresa toque de lleno el archipiélago, indica que habrá precipitaciones de moderadas a fuertes, persistentes en vertientes sur y oeste, incluyendo sus cumbres, especialmente durante la segunda mitad de la jornada, y por momentos en forma de chubascos que podrán ser ocasionalmente fuertes a muy fuertes o tormentosos.

En Lanzarote y Fuerteventura, cielos nubosos con precipitaciones débiles, localmente moderadas, que por la tarde-noche podrán ser localmente fuertes en forma de chubascos.

Imagen del Teide nevado tras el paso de la última borrasca. / ED

Temperaturas máximas en ligero a moderado descenso, más acusado en cumbres centrales de Tenerife, donde se esperan heladas débiles a moderadas. La cota de nieve se sitúa entre 1600 y 1900 metros.

Viento del suroeste moderado con intervalos de fuerte en zonas bajas y fuerte en medianías y cumbres. Rachas muy fuertes en zonas altas y medianías del noroeste y sureste de las islas montañosas, ocasionales en zonas bajas y en las islas más orientales.