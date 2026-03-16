Si ve hidroaviones sobrevolando Canarias este lunes, no es un incendio: se están entrenando

Dos hidroaviones del Ejército del Aire y del Espacio continúan este lunes 16 de marzo sobrevolando Canarias dentro de un programa de adiestramiento centrado en la lucha contra los incendios forestales. Las dos aeronaves llegaron el viernes a la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria, procedentes de la base de Torrejón de Ardoz, y permanecerán en el Archipiélago hasta el próximo jueves, según la información facilitada en la nota difundida sobre este operativo. La presencia de estos aviones forma parte de la preparación previa a la campaña anual contra los incendios forestales.

El despliegue incluye a 37 efectivos, entre pilotos y personal de mantenimiento. Durante estos días, las tripulaciones están trabajando en maniobras clave para este tipo de misiones, como las tomas de agua, las descargas y la revisión de las rutas de aproximación en áreas marítimas próximas a los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, el programa prevé en torno a 40 horas de vuelo.

No hay incendios ni motivos para la alarma

La actividad de estos hidroaviones ha podido llamar la atención de vecinos y conductores en ambas capitales canarias druante el ya pasado fin de semana. Sin embargo, no existe ningún incendio forestal declarado ni hay motivo para que la población se alarme. Las maniobras responden exclusivamente a tareas de entrenamiento y puesta a punto de cara a los meses de mayor riesgo.

Centenario del Plus Ultra

A este programa de entrenamiento se suma además una conmemoración. Está previsto que este martes 17 de marzo una aeronave del 43 Grupo realice una exhibición con tomas en el entorno del puerto de la capital grancanaria, en un acto abierto al público vinculado al centenario del vuelo del Plus Ultra, una de las grandes referencias históricas de la aviación española. El calendario oficial del Ejército del Aire y del Espacio recoge actividades del centenario durante este mes de marzo, mientras que la institución recuerda que en 2026 se cumplen cien años de aquella travesía aérea entre España y América.

La experiencia del 43 Grupo en incendios declarados en Canarias

Los hidroaviones del 43 Grupo son conocidos popularmente por sobrenombres como botijos o apagafuegos y su presencia en Canarias no es nueva. Aunque esta unidad no tiene un destacamento permanente en las islas, sí ha intervenido aquí en distintas ocasiones para colaborar en la extinción de grandes incendios. Entre las actuaciones más recordadas figuran las desarrolladas en Gran Canaria en agosto de 2019 y en Tenerife en agosto de 2023, según recoge la información oficial de la unidad.