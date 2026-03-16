Trece guaguas de dos pisos recorrerán antes de que acabe del verano las carreteras de Tenerife

Trece guaguas de doble piso, pioneras en España, recorrerán antes de que acabe el próximo verano las carreteras de Tenerife. El primer vehículo destinado a las líneas de largo recorrido al Norte y al Sur de la Isla llegó el pasado domingo al puerto de Santa Cruz La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, presenta la flamante guagua en el Dique del Este, junto a la consejera de Movilidad, Eulalia García, y la consejera delegada de Titsa, Victoria Padilla.

Dávila recorre el vehículo en el que destaca su modernidad. Por ejemplo, no tiene espejos retrovisores y esta función, clave para el conductor, recae en cámaras de última tecnología. El interior huele todavía a nuevo y es que hace apenas tres días, el viernes, salía de la empresa especializada Ayats, en Girona. Viajó a la Isla desde Huelva con escala en Gran Canaria.

Tecnología artesanal

Dávila valora “la única empresa española que construye guaguas de dos pisos, además con una tecnología muy artesanal”. Subraya que “pudimos estar en la fábrica viendo todo el proceso, de esta y del resto, que ya están prácticamente terminadas”. Destaca que “hemos hecho un seguimiento desde que embarcó en Huelva hasta que llegó aquí el domingo por la tarde”. E incide en que “llamó mucho la atención durante la travesía y al atracar; nos han ido mandando vídeos, incluidos algunos de los. Estaban encantados igual que el pasaje”.

La presidenta insular resalta que “no hay guaguas de dos pisos en España para el transporte público, esta será la primera”. Espera que ya circule en el plazo de un mes o mes y medio. Estará destinada al refuerzo de la línea 110 entre el Intercambiador de Santa Cruz y Costa Adeje, de alta demanda, con una frecuencia de 15 minutos y 1,2 millones de viajeros movilizados en 2025.(+14% respecto a 2024). La previsión es que aumente la capacidad de transportar pasajeros en un 44%, al pasar de las actuales 59 plazas a un total de 85.

Llega la primera guagua de dos pisos para Titsa / María Pisaca

Cada mes llegarán cuatro guaguas, las primeras de estos nuevos lotes en apenas una semana, en lo que queda de marzo. De ahí que la previsión sea que las trece estén ya en la Isla en junio y operativas a lo largo del verano. Además de la 110 reforzarán otra ruta del Sur (TF-1), la 112 (Intercambiador de Santa Cruz-Los Cristianos) y en el Norte (TF-5), la 108 entre Santa Cruz e Icod de los Vinos. Prácticamente son líneas directas, con muy pocas paradas, y muchos viajeros

Dávila, García y Padilla inciden en la apuesta por el transporte público frente al vehículo privado. Valoran que el próximo paso es instalar todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico, seguimiento de flota, etcétera. Todo para convertir en plenamente operativa esta enorme guagua de 14 metros de largo.

La oferta pasará de cuatro a seis millones de pasajeros en las guaguas de dos pisos. La presidenta valora la modernización de la flota, junto con la gratuidad del transporte, como una medida clave para mejorar la movilidad. Enfatiza que “incorporamos nuevas guaguas para mejorar aún la edad media de 3 años, la menor de España, y seguir incorporando pasajeros. A este respecto subraya que “con la apuesta de los últimos dos años y a partir de la gratuidad (1 de enero de 2023) , prácticamente hemos duplicado el número de pasajeros en guagua”.

Rosa Dávila reflexiona: ”Estamos poniendo lo mejor de nosotros mismos, con inversiones muy importantes y ahora el paso lo tienen que dar los ciudadanos”. Lo vincula a un cambio de cultura, de mentalidad, “en la que aparquemos nuestro vehículo particular y apostemos por el transporte público en guagua” como la mejor manera acabar con la saturación de tráfico de las carreteras.

Trabajo en los talleres de Titsa

Eulalia García indica que el trabajo con la nueva guagua “se desarrollará en nuestros talleres y cocheras para instalar toda la tecnología durante un mes aproximadamente”. En esta fase final se dotará a la guagua de las cámaras de seguridad, los paneles de información interior, el sistema de monética y billetaje o el de ayuda a la conducción, entre otros, para adaptarla a moderna flota de Titsa. A partir de este momento entrarán en funcionamiento. Además de aumentar la capacidad de pasaje se trabajan también en aumentar las frecuencias y la velocidad comercial en líneas que no hacen paradas y, por lo tanto, apunta García “son más competitivas frente a otras”.

Modelo de guagua de doble piso en el Dique del Este del puerto de Santa Cruz / El Día

La consejera delegada de Titsa, Victoria Padilla, destaca que esta guagua cuenta con todas las medidas de accesibilidad. Dispone, detalla, de dos plazas amplias para personas de movilidad reducida en el primer piso, doble rampa de acceso, eléctrica y manual, pulsadores de parada accesibles, o un sistema visual de información y ayuda para personas con visibilidad reducida, entre otros elementos.

Además, en el diseño se han priorizado criterios de seguridad y comodidad del pasaje. Todos los asientos incluyen cinturón de seguridad y distintos puertos para cargar el móvil durante el trayecto, con el fin de mejorar la experiencia de viaje.

351 guaguas nuevas

En tres años de gestión, el Cabildo de Tenerife ha adquirido un total de 351 guaguas nuevas, llevando a la isla a contar con una de las flotas más modernas de España, de poco más de tres años de media. Los próximos vehículos en incorporarse a la flota de Titsa serán estas 13 unidades de dos pisos. También llegarán este año otras 57 guaguas nuevas, que podrán estrenarse este mismo año.

Ya en 2027 se incorporarán al servicio 25 vehículos más que irán destinadas a trayectos interurbanos. Cinco de ellas serán de dos pisos, con lo que la Isla dispondrá de un total de 18 guaguas de doble altura circulando por sus carreteras principales. Esta nueva flota ha supuesto una reducción de más del 7% en las emisiones de Titsa, promoviendo una movilidad más limpia y sostenible.