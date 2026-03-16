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EN DIRECTO | Lluvias intensas y riesgo de inundaciones en Canarias hasta el miércoles por la borrasca Therese

Sigue la última hora del temporal en Tenerife: cancelación de clases, incidencias en las carreteras, vuelos cancelados y la previsión de la AEMET ante el avance de la borrasca Therese por el archipiélago

Bañistas se saltan el precinto por el mal tiempo debido a la borrasca Therese en Radazul, en Tenerife

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Andrés Gutiérrez

Raúl Robledo

Elena Morales

Haridian del Pino

Y. R.

Santa Cruz de Tenerife

La borrasca Therese ha dejado durante la noche de este jueves al viernes varias incidencias en Tenerife: caída de árboles, cierre de carreteras, nieve en el Teide e inundaciones en paseos marítimos son algunas de ellas. Además, tres personas sin hogar tuvieron que ser rescatadas anoche debido a la gran cantidad de agua que corría por el cauce del barranco de Tahodio.

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