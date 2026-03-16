En Directo
EN DIRECTO | Lluvias intensas y riesgo de inundaciones en Canarias hasta el miércoles por la borrasca Therese
Sigue la última hora del temporal en Tenerife: cancelación de clases, incidencias en las carreteras, vuelos cancelados y la previsión de la AEMET ante el avance de la borrasca Therese por el archipiélago
La borrasca Therese ha dejado durante la noche de este jueves al viernes varias incidencias en Tenerife: caída de árboles, cierre de carreteras, nieve en el Teide e inundaciones en paseos marítimos son algunas de ellas. Además, tres personas sin hogar tuvieron que ser rescatadas anoche debido a la gran cantidad de agua que corría por el cauce del barranco de Tahodio.
Leticia Dorta Lemus
El mar y el viento de la borrasca Therese derrumban parte de un talud costero en La Caleta de Interián, en Garachico
El muro cedió de madrugada por la erosión del viento y el mar. El acceso al paseo que se encuentra encima está cerrado desde hace varios años
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha manifestado tras la reunión del Cecopin:
- Viene un segundo frente
- Se prevé para hoy que volvamos a tener abundantes lluvias en Sur y Oeste a partir de por la tarde y con especial incidencia en la madrugada
- Menos incidencia en Área Metropolitana y Norte
- Va a disminuir la intensidad del fenómeno costero
- Cabildo de Tenerife, ayuntamientos y Gobierno de Canarias prevén una "desescalada" para el domingo
- En principio se disputará el partido del Club Deportivo Tenerife
Barranco de Las Angustias, en la isla de La Palma, con abundante caudal por la lluvias de la borrasca Therese.
El Día
La Laguna registra importantes desperfectos en sus piscinas naturales por la borrasca Therese
El oleaje de las últimas horas ha provocado daños en las instalaciones costeras de Jóver, Bajamar y Punta del Hidalgo
El temporal de mar por la borrasca Therese ha causado destrozos en las zonas costeras de Radazul y Bocacangrejo, en Tenerife.
Verónica Pavés
"Las previsiones se han cumplido": La Aemet defiende la exactitud de su predicción del paso de la borrasca Therese por Canarias
El paso nocturno de la borrasca Therese deja acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado y rachas de más de 100 kilómetros por hora en varias zonas de Canarias
Andrés Gutiérrez
Bañistas se saltan el precinto en Radazul, en Tenerife, pese al temporal de mar por la borrasca Therese.
Aránzazu Fernández
El pronóstico de la Aemet por la borrasca Therese para el fin de semana en Canarias: más lluvias intensas, viento fuerte y olas de hasta 5 metros
A partir del domingo, se espera una ligera mejoría en las condiciones meteorológicas, aunque la inestabilidad atmosférica continuará afectando a Canarias durante la próxima semana
María Afonso
La borrasca Therese mantiene lluvias intensas y riesgo de inundaciones en Canarias hasta el miércoles
La jefa de servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, Montse Román, advirtió este viernes de que el episodio asociado a la borrasca Therese continuará en los próximos días con precipitaciones intensas y persistentes, tras una breve tregua registrada en la tarde de ayer. "En las próximas horas las precipitaciones van a continuar siendo intensas y persistentes", señaló, tras una noche en la que se registraron "fuertes rachas de viento y precipitaciones importantes".
Aunque durante la mañana de este viernes se produjo un nuevo periodo de calma, Román explicó que la inestabilidad volverá a reactivarse a lo largo de la jornada, especialmente en las islas occidentales y en Gran Canaria. Además, alertó de que "se mantiene el riesgo por inundaciones tanto costeras como en barrancos", así como la actividad tormentosa asociada al sistema que afecta al archipiélago.
En cuanto a los efectos ya registrados, la responsable de Emergencias destacó que se han producido inundaciones en distintos puntos, así como incidencias por el incremento de caudales. También se han registrado desprendimientos, con "aproximadamente una quincena" durante la madrugada en Gran Canaria, especialmente en zonas de cumbre y municipios del sur. A esto se suma la situación del suministro eléctrico, con "2.294 personas sin servicio eléctrico" en el momento de la comparecencia.
Román insistió en que el riesgo se mantendrá durante el fin de semana, pese a una ligera mejoría prevista a partir del domingo. "Permanece este riesgo todavía", indicó, y añadió que la inestabilidad podría prolongarse más allá de esos días, ya que "no se recupera hasta el miércoles de la semana que viene".
Europa Press
La borrasca 'Therese' deja en Canarias rachas de viento de más de 120 km/h y hasta 93 litros de agua acumulada.
La borrasca 'Therese' ha dejado en Canarias durante la madrugada de este viernes y sus primeras horas, rachas de viento de más de 120 km/h y hasta 93 litros por metro cuadrado de agua acumulada, según se desprende de datos de la Agencia Estatal de Meteorología recogidos por Europa Press.
En lo que se refiere al viento, ha sido Izaña, en la isla de Tenerife, donde se ha registrado la velocidad máxima, con 91 km/h a las 02.00 horas; mientras que la racha de viento que ha soplado con más fuerza ha sido de 123 km/h en Agaete, en la isla de Gran Canaria, a las 03.00 horas.
Respecto a la precipitación, el paso de la borrasca ha dejado la mayor acumulación por el momento en el Roque de Los Muchachos (La Palma), con 93,6 litros por metro cuadrado, seguido de San Mateo (Gran Canaria), con 56,6 litros.
Asimismo en la zona de Las Tirajanas de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) se han acumulado 48,2 litros por metro cuadrado, mientras que en Cuevas del Pinar del citado municipio se alcanzaron 45,8 litros, y en El Paso (La Palma) las lluvias caídas en las últimas horas han dejado 48 litros.
Por último, en lo que se refiere a la temperatura, el valor máximo en el archipiélago se registró a las 10.50 horas en Melenara, en el municipio de Telde (Gran Canaria), cuando el termómetro se situaba en 22,3ºC; mientras que la mínima más baja se ha producido en el Roque de Los Muchachos a las 03.30 horas, cuando se alcanzó -1,5ºC.
- Sigue en directo la evolución de la borrasca Therese en Tenerife
- La Aemet prevé heladas en las cumbres de Tenerife y vientos muy fuertes durante la madrugada
- Actualización de los avisos de la Aemet: en Tenerife se amplían a nevadas y lluvias
- El divertido vídeo de Hiperdino que lleva la Super Bowl a los pasillos de un supermercado en Güímar
- La seguridad ante todo: El tranvía de Tenerife revisa y cambia los raíles desgastados
- El Gobierno canario rechaza la concesión de la piscina de Los Silos
- La honradez de un padre: acude a un guachinche de Tenerife a pagar la cuenta de su hijo, que hizo un simpa con sus amigos
- Lo peor de borrasca Therese llega el jueves a Tenerife, según la Aemet: más viento, agua en los barrancos y nevadas copiosas