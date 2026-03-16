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Sigue en directo la evolución de la borrasca Therese en Tenerife

El archipiélago vivirá una jornada marcada por la lluvia, los vientos intensos y el oleaje

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Una nueva borrasca llegará a Canarias esta semana, afectando de lleno a la isla de Tenerife.

Será a partir del miércoles cuando los efectos de Therese, la que se ha convertido en la 19 borrasca con nombre de la temporada, se noten de manera más intensa, dejando lluvias intensas, fuertes vientos y el oleaje en la isla.

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Sigue en directo la evolución del tiempo durante el paso de la borrasca.

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