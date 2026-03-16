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Sigue en directo la evolución de la borrasca Therese en Tenerife
El archipiélago vivirá una jornada marcada por la lluvia, los vientos intensos y el oleaje
Una nueva borrasca llegará a Canarias esta semana, afectando de lleno a la isla de Tenerife.
Será a partir del miércoles cuando los efectos de Therese, la que se ha convertido en la 19 borrasca con nombre de la temporada, se noten de manera más intensa, dejando lluvias intensas, fuertes vientos y el oleaje en la isla.
Sigue en directo la evolución del tiempo durante el paso de la borrasca.
Eloísa Reverón
Santa Cruz de Tenerife aplaza Tecnológica por la borrasca Therese
El evento Tecnológica Santa Cruz, previsto para la semana del 19 al 22 de marzo, se celebrará en mayo.
Raúl Robledo
La Aemet anuncia la llegada a Canarias de la borrasca Therese, que dejará lluvias intensas, viento y oleaje
Los efectos comenzarán a notarse a partir del miércoles.
Therese, nueva borrasca que llegará a Canarias
Raúl Robledo
La Aemet anuncia tiempo "muy adverso" en Canarias con chubascos acompañados de tormentas
Una nueva borrasca afectará al archipiélago a mitad de semana, dejando fuertes vientos, oleaje y precipitaciones.
Raúl Robledo
Llega una nueva borrasca, ¿cómo afectará a Canarias?
El archipiélago contará este domingo con temperaturas estables y cielos nubosos al norte de las islas.
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