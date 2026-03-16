El rincón de este municipio de Tenerife que se ha convertido en parada obligatoria por elaborar un plato único: abierto desde 1955

En Tenerife, más concretamente en el corazón de San Cristóbal de La Laguna, hay una cafetería que cuanta con varias décadas de historia que continúa conquistando a quienes buscan comida casera en la isla. El local abrió sus puertas en 1955 por un italiano, y desde entonces mantiene su nombre original.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado recientemente el establecimiento y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores. "Hoy os vamos a enseñar un sitio de comida casera en el centro de La Laguna brutal", aseguran.

Un cocido único e imprescindible

Para empezar, el restaurante les sirvió un poco de pan para abrir apetito. "Estar en La Laguna y que te traigan pan calentito es un plus, de matalahúva", comentan. Como entrante, tenían claro que se iban a decantar por los huevos rellenos y desde el establecimiento les recomendaron probar la ensaladilla. A continuación, las albóndigas caseras fue otro de los platos elegidos que "se las vi al señor mayor que está ahí detrás y tenía que pedirlas", afirman Joana.

Uno de los platos que más llamó la atención de los tiktokers fue el "cocido Venezia", un plato que inventaron en el propio restaurante y no tiene nombre. Una receta elaborada con col, chorizo, morcilla, panceta, papas, garbanzos y "el toquito de Javi". "Aunque se lo describa, no van a entender como huele esto si no vienen a probarlo", confirman en el vídeo.

"No recuerdo ahora mismo haber probado algo así en Tenerife", comentan mientras lo disfrutan, destacando el sabor de la elaboración.

Además, destacan la amplia variedad de platos de cuchara y recetas tradicionales, como pota, atún en salsa o arvejas.

Como broche final, se decantaron por una torrija con helado porque Jonay asegura ser un amante de este postre.

Un local con historia

Aunque anteriormente solo hacían desayunos, con el paso del tiempo el establecimiento ha ampliado su oferta gastronómica. Desde hace 15 años, Jose está al frente de la cafetería y "hace que todos los clientes se sientan a gusto", comentan los creadores de contenido en el vídeo.

Horario y ubicación

Cafetería Venezia se encuentra en la Plaza de la Constitución, 2, en San Cristóbal de La Laguna. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento.

Abre de martes a jueves de 7:00 a 23:00 horas, en horario ininterrumpido, mientras que los viernes y sábado amplía su horario hasta la 1:00 horas. Los lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.